Ministerie van OW grijpt in bij verstopte riolering Esther Stichting

Op verzoek van de leiding van de Esther Stichting is het ministerie van Openbare Werken (OW) in actie gekomen om ernstige verstoppingen op het terrein aan de Emile Boutersestraat aan te pakken. Hiervoor is een kolkenzuiger ingezet.

De werkzaamheden zijn inmiddels gestart. OW meldt dat vijf inspectieputten binnen het terrein zijn leeggezogen, waarbij werd vastgesteld dat deze volledig met zand waren dichtgeslibd.

In het vervolgtraject zal het ministerie de rioolbuizen onder hoge druk doorspuiten om het systeem volledig vrij te maken van blokkades. Tot nu toe is één vleugel van het tehuis onder handen genomen. De werkzaamheden zijn echter nog niet afgerond en zullen dinsdag worden voortgezet.