Bewakers verdacht van medeplichtigheid bij gewapende inbraak CBB

De gewapende inbraak op het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB) op 12 april lijkt te zijn gepleegd met hulp van binnenuit. Twee bewakers die die nacht dienst hadden, zijn inmiddels aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de kraak, waarbij belangrijke documenten en apparatuur werden buitgemaakt.

De verdachten, de 28-jarige A.N. en de 34-jarige A.M., zijn overgedragen aan de afdeling Kapitale Delicten. Zij zouden de inbrekers via de hoofdingang toegang tot het gebouw hebben verleend. Uit camerabeelden blijkt dat de gemaskerde mannen, gewapend met vuurwapens en koevoeten, verschillende ruimtes op zowel de begane grond als de bovenverdieping zijn binnengedrongen. Ze gingen er vandoor met onder meer een dienstlaptop, paspoorten, paspoortaanvragen en andere vertrouwelijke documenten.

Opvallend is dat een politie-eenheid die op het terrein aanwezig was voor de bewaking van verkiezingsgerelateerde objecten niets van de inbraak merkte. Deze eenheid bevond zich op het westelijke deel van het terrein, terwijl de inbraak plaatsvond in een ander deel van het gebouw.

Na overleg met het Openbaar Ministerie zijn de twee verdachten in verzekering gesteld. De zaak wordt verder onderzocht door onder andere de Forensische Opsporing en de Centrale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (CIU).