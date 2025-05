12-jarige grijpt in bij huiselijk geweld: stiefvader neergestoken in Paramaribo

Een schokkend incident vond vrijdagavond plaats aan de Louiselaan in Paramaribo, waar een 12-jarige jongen zijn stiefvader met een mes in de rug verwondde. De jongen kwam in actie nadat hij opnieuw getuige was van mishandeling van zijn moeder.

Volgens getuigen uit de buurt zou de jongen het voortdurende geweld in huis niet langer hebben kunnen verdragen. Zijn moeder verklaarde tegenover de politie dat haar zoon handelde uit emotie, toen hij zag dat zij opnieuw slachtoffer werd van fysiek geweld.

De gewonde man wist na het incident de straat op te rennen om hulp te zoeken. Omstanders alarmeerden onmiddellijk de hulpdiensten. De stiefvader werd met spoed per ambulance naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo vervoerd. Over zijn medische toestand is vooralsnog geen officiële informatie vrijgegeven.

De politie was snel ter plaatse en hield de jongen aan. Hij is inmiddels overgedragen aan de afdeling Jeugdzaken, waar wordt onderzocht hoe het geweld in het gezin zich heeft ontwikkeld en welke rol het kind hierin heeft gespeeld.