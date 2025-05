VHP Nederland lanceert verkiezingscampagne met krachtige boodschap

Onder het motto “A bun wroko mus go doro – We go doro nanga moro!” heeft VHP Nederland

gisteren officieel het startsein gegeven voor de verkiezingscampagne richting 25 mei 2025. De

bijeenkomst in De Bilt trok een grote en enthousiaste opkomst vanuit de Surinaamse diaspora,

georganiseerd door het Diaspora Campagne Managementteam van de partij.

Voorzitter Lachman Soedamah richtte zich tot de aanwezigen met een krachtige boodschap: de

diaspora is niet langer een toeschouwer, maar een actieve partner in het bouwen aan

Suriname. “Onze stem telt, ook al wonen wij in Nederland. Wij dragen mee aan de richting van

het beleid in ons moederland,” benadrukte Soedamah.

Een indringend moment was de bijdrage van VHP Nederland-secretaris Tina Jakoeb, die sprak

vanuit persoonlijke ervaring. “Voor mij is oranje geen kleur, het is een keuze. Ik weet wat het is

om in armoede op te groeien en geen zorg te kunnen vinden voor een zieke naaste. Juist

daarom kies ik bewust voor de VHP – niet uit gewoonte, maar omdat deze partij

verantwoordelijkheid heeft genomen toen het land op de rand van faillissement stond,”

verklaarde ze.

Tijdens de bijeenkomst werd teruggeblikt op de situatie van Suriname in 2020, bij het aantreden

van de VHP-regering. De beeldspraak van een “lekgeslagen en zinkend schip” illustreerde de

crisis waarin het land verkeerde. Tegelijkertijd werd vooruitgekeken naar de uitdagingen en

speerpunten van het verkiezingsprogramma: voedselzekerheid, digitale gezondheidszorg,

corruptiebestrijding, duurzaamheid en de structurele inbreng van de diaspora in beleidsvorming.

VHP Nederland speelde een actieve rol in het samenstellen van het verkiezingsplan, op basis

van consultaties met jongeren, vrouwen en professionals in de diaspora-gemeenschap. De

oproep aan alle aanwezigen was eensluidend: blijf betrokken, blijf in gesprek, en werk mee aan

een rechtvaardig, stabiel en toekomstbestendig Suriname.

“Verkiezingen win je niet alleen met stemmen, maar met overtuiging, organisatie en een

gedeelde droom,” aldus Soedamah. De campagne van VHP Nederland belooft een krachtige en

inclusieve aanpak, met een sterke nadruk op de betrokkenheid van de diaspora