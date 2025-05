Voorbereiding verkiezingen van start: stembiljetten worden verwerkt en verpakt

De formele verwerking van de stembiljetten voor de verkiezingen van 25 mei is vandaag

begonnen. Dit proces bestaat uit het perforeren, stempelen, vouwen en verpakken van de

biljetten, waarna ze klaargemaakt worden voor verspreiding naar de hoofdstembureaus in het

land.

Arun Hardien, lid van het Managementteam Verkiezingen, benadrukt het belang van deze stap:

“De stembiljetten vormen de kern van de stemming. Zonder dit materiaal kan de verkiezingsdag

niet plaatsvinden.”

De biljetten worden in gedeelten vanuit de drukkerij vervoerd naar het ministerie van

Binnenlandse Zaken (Biza), waar de verwerking plaatsvindt. In de komende tien tot veertien

dagen worden in totaal 900.000 biljetten onder handen genomen: 450.000 voor De Nationale

Assemblee (DNA) en 450.000 voor de ressortraden (RR). Zodra de verwerking voltooid is,

worden ze direct doorgestuurd naar de hoofdstembureaus.

Daar worden ook andere verkiezingsmaterialen zoals stemkits, bureaumateriaal en meubilair

verzameld, zodat deze tijdig naar de stemlocaties kunnen worden gebracht – geheel volgens de

planning van de verkiezingskalender.

Versterking van de verkiezingsorganisatie

Volgens Hardien heeft de verkiezingsorganisatie recent te maken gehad met enkele uitdagingen,

onder andere tijdens de kandidaatstelling op 25 maart. “Die ervaringen zijn grondig geëvalueerd.

In overleg met alle betrokken partijen zijn maatregelen getroffen om soortgelijke problemen in

de toekomst te voorkomen.”

Om de organisatie te versterken zijn inmiddels ervaren medewerkers uit eerdere verkiezingen

opnieuw ingeschakeld, waaronder gepensioneerden met specifieke kennis van het proces.

Daarnaast worden er deze dagen intensieve trainingen verzorgd voor verkiezingsfunctionarissen,

met extra aandacht voor de hoofdstembureaus.

“Waar nodig voorzien we deze mensen ook van aanvullende middelen en ondersteuning,” aldus

Hardien. “Dat vraagt om extra budget, maar uiteindelijk draait alles om het organiseren van

transparante, goed verlopen verkiezingen op 25 mei – en daar investeren we in.”