Wake voor Adrianna Younge in Suriname: gebed voor gerechtigheid en vrede

Onder posters met de woorden “Rest in Peace Babygirl, Justice for Adrianna Younge” brandden

woensdagavond tientallen kaarsen in hartje Paramaribo. Vooral jonge meisjes staken vlammetjes

aan ter nagedachtenis aan de 11-jarige Adrianna Younge, wier dood het buurland Guyana

momenteel in een diepe crisis heeft gestort.

Adrianna werd een week geleden dood aangetroffen in het zwembad van het Double Day Hotel

in Guyana. Sindsdien is haar dood uitgegroeid tot het middelpunt van felle maatschappelijke

onrust. De situatie is geëscaleerd tot gewelddadige rellen, vernielingen, brandstichting en

plunderingen, waarbij onder meer het hotel en de woning van de eigenaar in vlammen zijn

opgegaan. Volgens berichten zijn daarbij minstens twee mensen om het leven gekomen.

De wake in Waka Pasi had een ingetogen en spiritueel karakter. Verschillende geestelijken

gingen voor in gebed en riepen God aan om “alles wat verborgen is aan het licht te brengen.” Er

werd gebeden om gerechtigheid, maar ook om kalmte en verzoening. “Laat dit de laatste keer

zijn,” bad een van de voorgangers, verwijzend naar vermoedens in de samenleving dat er sprake

zou zijn van een opoffering – een beschuldiging die eerder ook al eens is geuit richting de

betrokken hotelhouders.

De aanwezigen spraken zich expliciet uit tegen het geweld dat in Guyana is losgebarsten. Er

werd gebeden tegen “de vijand die misbruik maakt van de situatie” en om herstel van vrede en

stabiliteit in het getroffen land.

Manisha Persaud, een van de organisatoren van de wake, liet weten diep geraakt te zijn. “Ik was

er kapot van,” zegt ze emotioneel. “Ik ben zelf moeder, en dit kwam keihard binnen. Mijn

oprechte deelneming aan de familie.”

De wake is niet het eindpunt van de steunbetuigingen. Persaud kondigde aan dat er zondag een

stille mars zal worden gehouden, gevolgd door een singi neti. De begrafenis van Adrianna

Younge staat gepland voor maandag.