OW-bond eert Anton de Kom voorafgaand aan Dag van de Arbeid

In aanloop naar de Dag van de Arbeid heeft de werknemersorganisatie van het ministerie van

Openbare Werken (OW), onder leiding van voorzitter Michael Sallons, woensdag een krans

gelegd bij het monument van Anton de Kom. De ceremonie vond plaats op de kruising van de

Anton de Komstraat en de Hofstraat, waar het beeld ter nagedachtenis aan de Surinaamse

verzetsheld staat.

Voorafgaand aan de plechtigheid werd de omgeving rond het monument grondig opgeruimd.

“We zagen op sociale media dat de plek ernstig vervuild was,” aldus Sallons. “Uit respect voor

de erfenis van Anton de Kom vonden we het belangrijk om eerst schoon te maken.” Hij voegde

eraan toe dat hij samen met buurtbewoners van Frimangron heeft afgesproken om het monument

structureel te onderhouden.

De vakbond besloot het eerbetoon een dag eerder te houden, om conflicten met andere

activiteiten op 1 mei te vermijden. Voor Sallons, die al 43 jaar actief is binnen de vakbeweging,

was het een persoonlijk moment. “Anton de Kom was al vakbondsman lang voordat mijn

grootouders geboren waren. Het voelt als mijn plicht hem op deze manier te eren.”

Tijdens de bijeenkomst sprak hij ook een krachtige oproep uit aan de vakbeweging in Suriname.

Volgens hem is de onderlinge eensgezindheid verzwakt. “Er zijn vakbondsvertegenwoordigers

die hun eigen belangen boven die van de arbeider stellen. Dat raakt mij diep,” zegt Sallons. Hij

hoopt op een hernieuwde eenheid en veerkracht binnen de vakbondswereld.