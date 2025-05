Eerste arrestatie in milieuzaak Stuwmeer: politie treedt hard op tegen illegale vervuiling

In het kader van een grootschalig milieuschandaal rond het Stuwmeergebied heeft de Surinaamse

politie de eerste verdachte aangehouden op verdenking van ernstige milieucriminaliteit. De

arrestatie werd uitgevoerd door de Environmental Crime Unit (ECU) van het Korps Politie

Suriname, na intensief speurwerk en een alarmerend milieurapport van de Nationale

Milieuautoriteit (NMA).

De bewuste locatie staat bekend als een hotspot voor illegale of niet-vergunde

goudwinningsactiviteiten. De NMA sloeg alarm over ernstige vervuiling van bodem en

oppervlaktewater in het gebied, veroorzaakt door het gebruik van gevaarlijke chemicaliën zoals

kwik, cyanide en arseen.

Deze stoffen, die vaak worden toegepast in de goudwinning, zijn uiterst giftig en vormen een

directe bedreiging voor mens en natuur. De gezondheidsrisico’s voor omwonenden zijn

aanzienlijk en kunnen variëren van acute vergiftiging tot chronische ziekten zoals kanker.

De verdachte zou doelbewust deze schadelijke stoffen in het milieu hebben geloosd. Dergelijke

handelingen vallen onder de artikelen 225a en 225b van het Surinaamse Wetboek van Strafrecht

en kunnen leiden tot een gevangenisstraf van maximaal twaalf jaar, naast forse geldboetes.

De arrestatie kwam tot stand na forensisch onderzoek op de vervuilde locatie, in nauwe

samenwerking met het Openbaar Ministerie (OM). Volgens het OM is dit een belangrijk signaal

dat milieumisdrijven niet langer onbestraft blijven. “Winstbejag mag geen vrijbrief zijn om ons

ecosysteem te vernietigen. Wie moedwillig de natuur schaadt, zal daarvoor verantwoording

moeten afleggen,” aldus de verklaring.

Justitie heeft aangegeven dat dit nog maar het begin is van een bredere aanpak. Er wordt actief

gezocht naar andere betrokkenen bij deze ecologische overtredingen, met name binnen de

goudwinningssector.

De zaak onderstreept een nieuwe koers in de aanpak van milieucriminaliteit in Suriname:

economische belangen mogen niet langer zwaarder wegen dan het behoud van de natuur en de

volksgezondheid. Het onderzoek is momenteel in volle gang.