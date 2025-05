Venezolaanse vrouw zwaargewond na vluchtmisdrijf in Paramaribo

In de vroege ochtenduren is een Venezolaanse vrouw zwaargewond geraakt bij een

verkeersongeval op de kruising van de A.L. Waaldijkstraat en de Hoogestraat in Paramaribo. Het

incident vond plaats rond kwart voor vier ’s nachts.

Volgens de eerste informatie van de politie werd het slachtoffer aangereden door een bestuurder

die vermoedelijk in een zwarte Suzuki Swift reed. In plaats van hulp te bieden, verliet de

automobilist de plaats van het ongeval en liet de vrouw zwaargewond achter.

Toen de hulpdiensten arriveerden, was het slachtoffer niet aanspreekbaar. Zij werd met spoed per

ambulance overgebracht voor medische behandeling.

De politie doet een dringende oproep aan getuigen om zich te melden en vraagt het publiek uit te

kijken naar een zwarte auto met mogelijke schade aan de voorkant. Alle tips die kunnen

bijdragen aan het identificeren van de dader zijn welkom.