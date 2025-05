Oproepingskaarten verkiezingen 2025 in distributie: president ontvangt eerste exemplaar

Met de symbolische overhandiging van de eerste oproepingskaart aan president Chandrikapersad

Santokhi is vandaag het officiële startsein gegeven voor de verspreiding van de

oproepingskaarten voor de algemene verkiezingen op 25 mei 2025. De president ontving de kaart

samen met first lady Mellisa Santokhi uit handen van het colportageteam van Wanica-Zuidoost,

onder leiding van districtscommissaris Shafiek Goelaman.

De landelijke colportageperiode loopt van 1 tot en met 14 mei. President Santokhi onderstreepte

het belang van de kaart, die burgers uitnodigt om hun stem uit te brengen. “Deze kaart is meer

dan papier – het is een uitnodiging aan elke burger om zijn democratisch recht te benutten,”

verklaarde hij. Hij riep de samenleving op om volledige medewerking te verlenen aan de

bezorgers, zodat elke stemgerechtigde op tijd zijn kaart ontvangt.

Efficiënte aanpak in de districten

Districtssecretaris Stephen Dompig van Wanica-Zuidoost lichtte toe dat de colportage op

ordentelijke en systematische wijze wordt uitgevoerd. Voorafgaand aan elke werkdag wordt op

het commissariaat gecontroleerd of de juiste aantallen oproepingskaarten per ressort beschikbaar

zijn. In ressort Domburg, bijvoorbeeld, staan zeven colporteurs paraat – elk voorzien van een

pakket kaarten, gesorteerd per stembureau.

Elke gebiedsunit beschikt over een eigen ressortleider die toezicht houdt op de uitvoering en

fungeert als aanspreekpunt voor het team. Dagelijks leveren de colporteurs een verslag in met het

aantal afgeleverde en niet-bezorgde kaarten. Deze rapportages vormen de basis voor monitoring

en kwaliteitscontrole gedurende de distributieperiode.

De autoriteiten doen een oproep aan burgers om waakzaam te zijn op de komst van colporteurs

en hen toegang te verschaffen voor de bezorging. Vlotte medewerking helpt om een soepel en

transparant verkiezingsproces te waarborgen.