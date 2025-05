VHP presenteert ambitieuze koers voor tweede termijn: “Iedere Surinamer moetmeeprofiteren”

De Vooruitstrevende Hervormingspartij (VHP) heeft woensdag haar verkiezingsprogramma voor

de periode 2025-2030 gepresenteerd. Tijdens een persconferentie in partijcentrum De Olifant

lichtte partijvoorzitter en president Chan Santokhi de plannen uitvoerig toe. Het programma is

opgebouwd rond tien hoofdpunten die de ontwikkeling van Suriname in een hogere versnelling

moeten brengen.

Tot de speerpunten behoren onder andere de oprichting van een nieuw ministerie dat alle

parastatale bedrijven onder één dak moet brengen, de bouw van twee moderne ‘high-rise’

regeringsgebouwen, en het behouden van Suriname als carbon-negatief land. Ook wil de VHP

een breder financieel fundament leggen voor de bevolking met de invoering van het programma

Royalties voor Iedereen, waarbij burgers niet alleen geld ontvangen uit de olie-inkomsten, maar

ook een aandeel krijgen in de industrie.

Verder staan het verhogen van overheidsinkomsten, de digitalisering en vervroeging van het

onderwijs via Early Childhood Development, en het optrekken van de studententoelage op de

agenda. Er komt ook een studentenfonds van 25 miljoen Amerikaanse dollar. De

gezondheidszorg moet volgens Santokhi naar “het hoogste niveau” worden gebracht.

Hoewel de eerste regeertermijn gepaard ging met zware tegenvallers, benadrukt Santokhi dat zijn

regering het fundament heeft gelegd voor groei. “De problemen bij aantreden bleken vele malen

groter dan vooraf ingeschat. We hebben gewerkt aan herstel van internationale relaties en de

herstructurering van miljarden aan schulden,” aldus de president.

Volgens Santokhi biedt de huidige situatie meer financiële ruimte om plannen te realiseren. Toch

waarschuwt hij dat de echte olie-inkomsten pas vanaf 2028 worden verwacht. “Elke regering zal

het financieel moeilijk hebben tot dat moment,” zegt hij. “Maar wij hebben intussen een basis

gelegd waarop kan worden voortgebouwd.”

Sommige beloften uit de eerste termijn zijn volgens de president al ingelost. Zo noemt hij gratis

wifi op middelbare scholen en de digitalisering van overheidsdiensten. Op 9 mei gaat bovendien

het programma Royalties voor Iedereen officieel van start.

“Laten we eerlijk zijn,” zegt Santokhi. “We hebben de bauxiet- en goudsector gehad – maar wie

profiteerde daarvan? Een kleine groep. Die fout gaan we bij olie en gas niet maken. Elke

Surinamer gaat meeprofiteren, op een verantwoorde en gefaseerde manier. We starten met

senioren van 80 jaar en ouder, en mensen met een beperking.”