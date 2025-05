Pertjajah Luhur stapt uit coalitie: “Vandaag kiezen wij voor onze ziel, voor het volk”

Pertjajah Luhur (PL) heeft per direct haar steun aan de regering ingetrokken. Dat maakte

ondervoorzitter Bronto Somohardjo donderdagmiddag bekend tijdens een persconferentie.

Minister Uraiqit Ramsaran (Transport, Communicatie en Toerisme) heeft zijn portefeuille ter

beschikking gesteld van de president en partijvoorzitter Paul Somohardjo diende zijn ontslag in

als staatsadviseur.

De partij stelt zich niet langer te kunnen verenigen met een regeringsbeleid dat, naar eigen

zeggen, de rechtsstaat ondermijnt en zich schuldig maakt aan vriendjespolitiek en willekeur.

“Wij hebben niet gekozen om te vechten tegen onze eigen regering. Wij hebben gekozen om

samen te bouwen aan een beter Suriname. Maar soms moet je kiezen: tussen je stoel vasthouden

of je ziel behouden. Vandaag kiezen wij voor onze ziel. Vandaag kiezen wij voor het volk,” aldus

Bronto Somohardjo in een emotionele verklaring.

De directe aanleiding voor het vertrek van PL ligt volgens de partij in de ongelijke behandeling

van bewindslieden die verdacht worden van corruptie. Bronto hekelt dat Javaanse ministers bij

beschuldigingen direct aangepakt worden, terwijl ministers uit de zogeheten ‘inner circle’ buiten

schot blijven, ondanks veel zwaardere aantijgingen. “Als een Javaanse minister in opspraak

komt, wordt razendsnel actie ondernomen: de pg wordt gebeld, CLAD ingeschakeld, en

Financiën gemobiliseerd. Maar bij anderen, waar honderden miljoenen dollars in het spel zijn,

blijft het oorverdovend stil.”

PL noemt met name de ministers van Openbare Werken (OW) en Landbouw, Veeteelt en Visserij

(LVV) en eist dat ook zij op non-actief worden gesteld, zoals eerder met PL-minister Ramsaran

gebeurde. “Dat is geen verzoek, dat is een recht,” stelt Bronto. “Wie opstaat voor het volk kan

door geen enkele president op de knieën worden gebracht.”

President Chan Santokhi moet nog officieel reageren op de ingediende ontslagbrieven en het

vertrek van PL uit de coalitie.