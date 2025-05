Jogi sceptisch over zetelverwachtingen NPS: “Zeven tot acht, niet meer”

VHP-parlementariër Mahinder Jogi zet vraagtekens bij de optimistische prognoses over de Nationale Partij Suriname (NPS). Hoewel er stemmen opgaan dat de partij tot wel tien zetels kan behalen bij de komende verkiezingen, verwacht Jogi dat dit aantal niet hoger zal uitvallen dan zeven of acht. “Meer dan dat zie ik niet gebeuren,” aldus de ervaren politicus tegenover Radio ABC.

Over de kansen van de Algemene Bevrijdings- en Ontwikkelingspartij (ABOP) van vicepresident Ronnie Brunswijk is Jogi positiever gestemd. Hij voorspelt dat deze partij zeker meer dan vier zetels in de wacht zal slepen. Daarbij wijst hij op de historische samenwerking tussen ABOP en Pertjajah Luhur (PL) bij de verkiezingen van 2020, waarbij die coalitie in meerdere districten gezamenlijk succes boekte. Volgens hem moet deze context worden meegenomen bij het analyseren van het huidige politieke speelveld.

Jogi, die zich opnieuw verkiesbaar stelt voor De Nationale Assemblée (DNA), wil zich nog niet uitlaten over een mogelijke samenwerking met de Nationale Democratische Partij (NDP) na de verkiezingen. “Daar kunnen we pas iets over zeggen als de verkiezingsuitslag bekend is,” stelt hij. Voor nu ligt zijn focus volledig op de campagne en het uitdragen van de standpunten en resultaten van de VHP.

Volgens Jogi blijft zijn partij trouw aan haar principes en beloften. Hij benadrukt dat de VHP zich sinds haar bestaan niet schuldig heeft gemaakt aan misleiding. “We willen bouwen aan een beter Suriname, samen met iedereen,” aldus het assembleelid. Tijdens zijn campagne merkt hij dat veel burgers nog steeds hoop hebben dat eerder gemaakte afspraken, zoals bevorderingen, alsnog worden nagekomen.

Tot slot ziet Jogi de kritiek op zijn partij niet als iets negatiefs. Integendeel, hij beschouwt het als een kans om te reflecteren en waar nodig bij te sturen. “Zolang mensen ons aanspreken, blijven we alert,” besluit hij.