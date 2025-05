DNL pleit voor snelle hervormingen en transparantie bij regeringsdeelname

Als De Nieuwe Leeuw (DNL) na de verkiezingen deelneemt aan de nieuwe coalitie, moet het komende kabinet binnen de eerste 100 dagen ingrijpende besluiten nemen. Dat stelt de partij in aanloop naar de verkiezingen. Een van de belangrijkste maatregelen die DNL wil doorvoeren, is een onmiddellijke stop op de export van rondhout, omdat dit volgens de partij schadelijk is voor het nationale belang.

DNL benadrukt dat alle toekomstige coalitiepartners deze hervormingen moeten ondersteunen, aangezien ze volgens de partij direct bijdragen aan het welzijn van de samenleving. Transparantie staat hoog op de agenda: DNL wil een online platform lanceren waarop burgers realtime kunnen volgen hoe staatsinkomsten worden besteed. Dat zou volgens de partij het vertrouwen van het volk in de overheid vergroten.

DNA-kandidaat Johannes Patak gaf tegenover de STVS aan dat DNL onverminderd kritisch zal blijven. Als blijkt dat het beleid van de regering niet in lijn is met wat aan de kiezer is beloofd, is de partij bereid om haar rol vanuit de oppositie op zich te nemen. “Wij staan pal achter de stem van het volk,” aldus Patak.

Hij voegt eraan toe dat burgers al jaren de zwaarste lasten dragen, terwijl de overheid grotendeels buiten schot is gebleven. Indien DNL regeringsverantwoordelijkheid draagt, moet ook de overheid volgens hem de nodige offers brengen. De beschikbare financiële middelen moeten direct ten goede komen aan armoedebestrijding.

Gezien de verwachte stagnatie in extra inkomsten tussen 2025 en 2028, dringt DNL aan op een strikte beheersing van de overheidsuitgaven. Patak benadrukt de noodzaak om inefficiënties in sectoren als de gezondheidszorg aan te pakken, het bestand van het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting te zuiveren, en te werken aan een aantrekkelijk investeringsklimaat. Deze stappen kunnen volgens hem leiden tot aanzienlijke besparingen en effectievere beleidsvoering.