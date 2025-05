VHP presenteert toekomstvisie: “Kans om het werk af te maken”

De Vooruitstrevende Hervormingspartij (VHP) heeft haar verkiezingsprogramma voor de periode 2025-2030 gepresenteerd. Tijdens een persconferentie onder leiding van partijvoorzitter en president Chandrikapersad Santokhi benadrukte hij dat het herstelbeleid sinds 2020 nog niet voltooid is. “We vragen het vertrouwen van het volk om ons werk af te ronden. We willen bouwen voor álle Surinamers,” aldus de president.

Het programma bevat tien centrale beleidsspeerpunten, waarin wordt voortgebouwd op de basis die tijdens de huidige regeringsperiode is gelegd. De prioriteiten omvatten onder andere economische groei, onderwijsverbetering, sociale inclusie, gezondheidszorg, milieu, infrastructuur, veiligheid, technologische vooruitgang en internationale betrekkingen. Elk beleidsgebied wordt ondersteund door een gedetailleerd financieringsplan.

Balans opmaken

Volgens Santokhi heeft Suriname zich onder moeilijke omstandigheden weten te stabiliseren. “De startpositie in 2020 was uitdagend. We erfden een zwakke economie, en kort daarna kregen we te maken met de wereldwijde coronapandemie. Desondanks hebben we koopkrachtversterking gerealiseerd, sociale uitkeringen verhoogd en ondernemers ondersteund.”

Hij wees op behaalde successen, zoals het herstel van internationale kredietwaardigheid en het aantrekken van investeringen. “De resultaten van zwaar beleid zijn zichtbaar. Nu is het tijd om te consolideren en verder te groeien.”

Financieringsaanpak en toekomstvisie

De VHP stelt dat haar plannen financieel haalbaar zijn en deels gefinancierd zullen worden door hogere inkomsten uit kleinschalige goudwinning, carbon credits, aangepaste grondhuurtarieven, olie- en gasopbrengsten en belastinginkomsten. Daarnaast wordt gekeken naar innovatieve financieringsinstrumenten zoals productiestimulerende maatregelen en investeringsfondsen.

Politieke koers

Over zijn persoonlijke ambities liet Santokhi weten dat Suriname geen direct gekozen president kent. “Binnen de partij volgen we de statutaire procedures. Er zijn meerdere bekwame kandidaten voor verschillende posities. Persoonlijk wil ik beschikbaar blijven voor een tweede termijn, maar de partij beslist.”

De VHP hoopt met dit programma opnieuw het vertrouwen van de samenleving te winnen. “We zetten ons in voor een Suriname waarin iedereen gelijke kansen krijgt. Met transparantie en rechtvaardigheid willen we het land verder vooruit helpen,” besloot Santokhi.