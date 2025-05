Vakcentrale C-47 kritisch op IMF: “Geen ontwikkelingsgerichte partner”

De vakcentrale C-47 spreekt zich uit tegen een nieuw samenwerkingsprogramma met het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Tijdens de Assemblee van de Arbeid liet voorzitter Robby Berenstein weten weinig vertrouwen te hebben in de koers van het IMF, dat volgens hem meer gericht is op mondiale machtspolitiek dan op daadwerkelijke ontwikkeling.

Berenstein gaf aan dat het IMF-programma geen stabiliserend effect heeft gehad op de wisselkoers en bovendien maatregelen bevatte die volgens C-47 nadelig uitpakten voor de werkende klasse. “De verhoogde wisselkoers heeft niets verbeterd voor de positie van de arbeider. Dit programma was niet arbeidersvriendelijk,” aldus de vakbondsleider. Hij noemde het IMF en de Wereldbank “controle-instrumenten van wereldpolitiek”, die zelf momenteel onder druk staan.

Ook sprak C-47 zich uit tegen het voortijdig besteden van de verwachte olie-inkomsten uit Blok 58. Volgens Berenstein moeten de zogenaamde Royalties voor Iedereen pas vrijkomen als de opbrengsten daadwerkelijk binnen zijn. “Je kunt geen geld uitgeven dat je nog niet hebt. Dat geld moet duurzaam worden geïnvesteerd,” benadrukte hij.

Vakbonden eisen compensatie voor inflatie

Binnen de aangesloten bonden van C-47 wordt momenteel stevig onderhandeld over aanpassingen in de collectieve arbeidsovereenkomsten (CAO’s). Volgens Berenstein verloopt dat proces bij sommige bedrijven moeizaam. “We hebben te maken gehad met twee jaar inflatie van rond de 60 procent. Het is logisch dat werknemers compensatie eisen die verder gaat dan alleen inflatiecorrectie,” verklaarde hij.

De vakcentrale erkent dat looneisen in verhouding moeten staan tot de draagkracht van een bedrijf, maar stelt dat bedrijven ook verantwoordelijkheid moeten nemen voor het inlopen van de achterstanden.

Belastinghervormingen bovenaan de agenda

C-47 pleit daarnaast voor structurele belastingverlichting. Zo wil de organisatie dat de belastingvrije som wordt verhoogd naar SRD 15.000, en dat er een herziening komt van het belastingtarief op overuren. De vakcentrale volgt daarom nauwlettend de onderhandelingen tussen de overheid en vakcentrale Ravaksur. “Wat daar besloten wordt, heeft ook invloed op onze aangesloten bonden,” aldus Berenstein.

Hij is niet te spreken over het standpunt van de regering dat belastingverlichting en loonsverhoging voor ambtenaren niet samengaan. “Dat argument nemen wij niet over. De overheid moet zoeken naar aanvullende inkomstenbronnen. Bijvoorbeeld door kritisch te kijken naar de inning van de goudopbrengsten. Wordt alles wel correct geïnd?” vroeg hij zich hardop af.