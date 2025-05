Politieambtenaar mishandeld en beroofd tijdens tussenstop in Coronie

In het district Coronie zijn dinsdagavond drie verdachten aangehouden na een gewelddadig incident waarbij een politieagent slachtoffer werd van mishandeling en beroving.

De agent was met zijn gezin onderweg naar Nickerie en maakte een korte stop bij een supermarkt in Coronie om drank te kopen. Toen hij uitstapte, ontstond er een woordenwisseling met een groep jongeren die zich voor de winkel ophielden.

Volgens de eerste politie-informatie is de situatie vervolgens ernstig geëscaleerd. Toen de politieman gebruik wilde maken van het openbaar toilet naast het pand, werd hij daar onverwacht aangevallen en zwaar toegetakeld door vermoedelijk leden van dezelfde groep. Tijdens de aanval werd zijn dienstwapen met patronenhouder afgenomen.

De familie van de agent schakelde onmiddellijk de politie in. Het slachtoffer liep meerdere verwondingen op en is voor verdere medische behandeling verwezen via een artsenvisum.

In de loop van de avond zijn drie personen gearresteerd op verdenking van betrokkenheid bij het geweldsincident. Het gestolen dienstwapen is vooralsnog niet teruggevonden. Het onderzoek naar de toedracht en betrokkenheid van anderen loopt nog.