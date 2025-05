Laatste groep ondernemers ontvangt ondersteuning via SURGE-project

Op dinsdag hebben 41 ondernemers in de Congreshal officieel een samenwerkingsovereenkomst ondertekend voor financiële ondersteuning via het SURGE-project. Dit betreft de vierde en tevens laatste groep binnen dit traject. De geselecteerde bedrijven krijgen niet alleen toegang tot financiering, maar ook professionele begeleiding om hun ondernemingen duurzaam te laten groeien.

President Chandrikapersad Santokhi benadrukte tijdens de ceremonie dat de investeringen van miljoenen Surinaamse dollars effectief en langdurig rendement moeten opleveren. Hij wees erop dat goede begeleiding essentieel is voor duurzame bedrijfsontwikkeling. Ondanks mondiale uitdagingen ziet hij kansen voor Suriname om meer lokaal te produceren en sterker in te spelen op de regionale markt. “Maak optimaal gebruik van de mogelijkheden die de overheid biedt en draag bij aan de economische versterking van ons land,” aldus de president.

Minister Rishma Kuldipsingh van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZ) sprak van een belangrijke mijlpaal binnen het Suriname Competitiveness and Sector Diversification (SCSD)-programma, waarvan het SURGE-project deel uitmaakt. Sinds haar aantreden in 2022 ligt de nadruk van het ministerie op economische groei, diversificatie, het versterken van het midden- en kleinbedrijf, duurzaam gebruik van hulpbronnen en het aantrekken van investeringen. Inmiddels zijn van de 96 geselecteerde ondernemers 41 formeel erkend en ondersteund met een zogenoemde ‘matching grant’.

Het SURGE-project wordt uitgevoerd door het ministerie van EZ met financiering via een lening van de Wereldbank. De implementatie is in handen van Solidaridad. Het project loopt door tot juni 2025 en is specifiek gericht op het versterken van micro-, kleine en middelgrote ondernemingen in Suriname.

Susan Bansropansingh, coördinator van Component 2 van het SCSD-programma, gaf aan dat er bewust is geïnvesteerd in bedrijven uit diverse districten. Daarbij is bijzondere aandacht besteed aan vrouwelijke ondernemers en ondernemingen uit rurale gebieden, waaronder inheemse en marrongemeenschappen.

Karishma Mathoera, directeur Ondernemerschap en voorzitter van de evaluatiecommissie, benadrukte dat het selectieproces eerlijk en transparant is verlopen. De gekozen ondernemers presenteerden sterke plannen met groeipotentieel, schaalbaarheid en strategische visie. “Het gaat hier om enkele van de meest veelbelovende ondernemingen in Suriname,” aldus Mathoera.

Eric Hansen, directeur van het SURGE-project, en Hubert Forrester van de Wereldbank verklaarden dat al honderden bedrijven zijn ondersteund binnen het programma, waarvan een groot deel door vrouwen wordt geleid. De voortgang van de gesteunde bedrijven zal in de komende vijf jaar nauwlettend worden gevolgd door het ministerie van EZ.