Mathoera stelt zich kandidaat voor het presidentschap: “Ambitie uit overtuiging, geen partijafspraak”

Paramaribo –

Defensieminister Krishna Mathoera heeft aangekondigd dat zij zich kandidaat stelt voor het presidentschap van Suriname. Ze bekleedt momenteel de derde plek op de kandidatenlijst van de VHP en benadrukt dat dit besluit voortkomt uit persoonlijke overwegingen, zonder voorafgaande politieke afstemming met partijvoorzitter en huidig president Chandrikapersad Santokhi.

In gesprek met Starnieuws liet Mathoera weten dat haar beslissing het resultaat is van langdurige reflectie en aanmoediging vanuit de samenleving. “Er is geen sprake van een onderlinge afspraak of strategisch overleg met de president. Velen hebben mij benaderd met de vraag of ik het leiderschap van ons land op mij wil nemen. Na diepgaand nadenken heb ik besloten mijn ambitie uit te spreken en heb ik de partijvoorzitter daar persoonlijk van op de hoogte gebracht,” aldus Mathoera.

Geen partijbesluit

VHP-ondervoorzitter Asis Gajadien bevestigt dat Mathoera’s kandidatuur geen officieel partijstandpunt is. “Binnen de partijstructuren worden pas na de verkiezingen beslissingen genomen over functies zoals het presidentschap. Op 25 mei kiezen we vertegenwoordigers in De Nationale Assemblée, niet direct een president,” aldus Gajadien.

Mathoera benadrukt dat haar persoonlijke ambitie haar loyaliteit aan de partij niet aantast. “Ik blijf trouw aan de VHP en zal me neerleggen bij de keuze van het volk en de uiteindelijke beslissing van de partij,” verklaarde ze. “Een verschil van mening is geen reden om een eigen partij op te richten.”

Kritiek en leiderschapsstijl

De minister staat bekend om haar kritische houding binnen de regering en schuwde publieke uitingen van onvrede over bepaalde beleidskeuzes niet. Ze sprak zich onder meer uit tegen de aanleg van de South Drain–Apoera-weg en het verkavelingsproject FAI–Jarikaba. Via sociale media riep ze president Santokhi op om het vertrouwen van de samenleving te herstellen door gevoelige besluiten te heroverwegen.

“Leiderschap betekent verantwoordelijkheid nemen, ook als het moeilijk is,” zei Mathoera. “Zwijgen en het vermijden van kritiek hebben ons land in een vertrouwenscrisis gebracht. Ik geloof in transparantie, integriteit en het actief aanspreken van misstappen – ook binnen de eigen coalitie.”

Geen confrontatie, maar keuzevrijheid

Volgens Mathoera moet haar stap niet worden geïnterpreteerd als een aanval op president Santokhi. “We hebben jarenlang samengewerkt en ik respecteer hem als democraat. Mijn kandidatuur is een uiting van mijn geloof in wat ik het land te bieden heb,” stelt ze.

Tot slot geeft ze aan dat Suriname volgens haar toe is aan vrouwelijk leiderschap. “Het land heeft behoefte aan een leider die daadkrachtig, rechtvaardig en toekomstgericht te werk gaat. Ik geloof dat ik dat kan bieden – maar uiteindelijk beslist het volk.”