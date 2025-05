NDP-kandidaat Jamiro Pink beschuldigd van verkrachting

Tegen Jamiro Pink, kandidaat van de Nationale Democratische Partij (NDP) voor De Nationale

Assemblee, is aangifte gedaan wegens verkrachting. De zaak heeft brede maatschappelijke

aandacht gekregen nadat een deel van de aangifte op sociale media is verspreid.

De aangeefster verklaart dat er recent weer contact was tussen haar en Pink, waarna een

ontmoeting plaatsvond. Tijdens deze ontmoeting zou hij haar hebben meegenomen naar een

woning aan de Chloridestraat, waar volgens haar verklaring de verkrachting plaatsvond.

Pink ontkent de beschuldigingen en heeft juridische ondersteuning ingeschakeld. Hij stelt zich te

beraden op verdere stappen en benadrukt dat de waarheid boven tafel moet komen.

In reactie op de commotie rond het uitlekken van de aangifte verklaart de korpschef dat de vrouw

tijdens het voorlezen van haar proces-verbaal een foto heeft genomen, op een moment dat de

dienstdoende agent kort afwezig was. Deze foto zou zij vervolgens hebben doorgespeeld aan een

bekende, waarna het stuk via sociale mediakanalen werd verspreid.

Volgens de korpschef heeft dit geleid tot het onterechte beeld dat de politie verantwoordelijk zou

zijn voor het lekken van vertrouwelijke informatie. Hij benadrukt dat dit niet het geval is en dat

er intern onderzoek wordt gedaan naar het incident.

De zaak wordt momenteel behandeld door de bevoegde autoriteiten. Zowel de inhoud van de

aangifte als het ongeautoriseerd verspreiden van officiële documenten wordt serieus onderzocht.