Vertraging en verwarring bij uitbetaling koopkrachtsteun in Brokopondo

De uitbetaling van de koopkrachtversterking aan kwetsbare huishoudens in het district

Brokopondo is donderdag uitgelopen op een organisatorisch fiasco. In het ressort Klaaskreek

ontstond grote verwarring door onoverzichtelijke administratie, waardoor het vinden van namen

op de uitbetalingslijsten veel tijd kostte. Dit resulteerde erin dat niet alle gerechtigden hun

toelage konden ontvangen.

Langs de Afobakaweg, bij de afslag naar Klaaskreek, verzamelden zich tientallen mensen die

hun uitkering verwachtten. Onder hen ontstond wantrouwen: sommigen vermoedden dat de

overheid opzettelijk de uitbetaling wilde vertragen of tegenhouden.

Volgens ingewonnen informatie waren er inderdaad aanzienlijke problemen met de opmaak van

de uitbetalingslijsten. In tegenstelling tot eerdere keren waren de lijsten ditmaal niet alfabetisch

gerangschikt, wat de identificatie van rechthebbenden bemoeilijkte. De chaos werd verergerd

doordat voorafgaand aan de betaling diverse namen van de lijsten zijn verwijderd.

De toelage van SRD 1.800 per huishouden wordt gefinancierd via een lening van de Inter-

Amerikaanse Ontwikkelingsbank (IDB), die onder de categorie ‘budgettaire steun’ valt. Tijdens

een controle trof de IDB echter meerdere ambtenaren aan op de lijsten – personen die volgens de

voorwaarden van het project uitgesloten zijn van deelname. In reactie daarop eiste de IDB een

onmiddellijke opschoning.

Hoewel de betreffende ambtenaren van de lijsten zijn gehaald, is nagelaten om de overgebleven

data opnieuw alfabetisch te ordenen. Daardoor moeten medewerkers bij de uitbetaling nu

handmatig de juiste personen opzoeken in ongeordende documenten, wat het proces vertraagt en

tot frustratie leidt.

Als gevolg hiervan is besloten de uitbetaling te spreiden over meerdere dagen. De situatie heeft

geleid tot onrust onder bewoners, die hun bezorgdheid en woede niet onder stoelen of banken

steken.