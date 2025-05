FIFA waarschuwt SVB: Rechterlijke inmenging kan leiden tot internationale schorsing

De wereldvoetbalorganisatie FIFA heeft de Surinaamse Voetbalbond (SVB) in een officiële brief

nadrukkelijk gewaarschuwd tegen inmenging van de rechterlijke macht in haar interne

verkiezingsproces. Deze waarschuwing komt aan de vooravond van de bestuursverkiezingen van

de SVB, die gepland staan voor 2 mei.

Aanleiding voor de waarschuwing is een rechtszaak die door drie voetbalclubs – Real

Moengotapu, Sophia’s Lust en Highway Star – is aangespannen. De clubs stapten naar de civiele

rechter nadat één van de ingediende kandidatenlijsten was afgewezen door de

verkiezingscommissie van de SVB. Volgens FIFA vormt dit een directe schending van haar

reglement, dat voorschrijft dat conflicten binnen voetbalorganisaties via interne procedures

moeten worden opgelost.

In de brief, gedateerd 30 april, verwijst FIFA expliciet naar artikel 51 van haar statuten, waarin

staat dat geschillen niet voorgelegd mogen worden aan gewone rechtbanken – ook niet wanneer

het gaat om voorlopige maatregelen. Eventuele uitzonderingen zijn alleen toegestaan als de

nationale wetgeving dit ondubbelzinnig voorschrijft.

FIFA benadrukt dat iedere externe inmenging, waaronder ingrijpen door de rechter, beschouwd

wordt als een overtreding van artikel 14, lid 1(i) en artikel 19, lid 1 van haar statuten. “Zelfs als

de overtreding niet rechtstreeks door de SVB wordt begaan, kunnen de gevolgen ernstig zijn,”

waarschuwt de organisatie.

Een mogelijke sanctie in de vorm van een schorsing zou desastreus zijn voor de Surinaamse

voetbalbond. Dit zou betekenen dat de SVB geen deel mag nemen aan internationale wedstrijden

en programma’s – waaronder de Gold Cup en de WK-kwalificatiewedstrijden die in juni op het

programma staan.

SVB-ondervoorzitter Dayasankar Mathoera heeft intussen opgeroepen tot kalmte en respect voor

de statutaire processen. Hij benadrukt dat de verkiezingen volgens de regels van de bond moeten

verlopen, zonder invloed van buitenaf.

Tot slot herhaalt FIFA haar eis dat de beslissingen van de verkiezingsorganen van de SVB

moeten worden gerespecteerd en dat de onafhankelijkheid van de bond te allen tijde

gewaarborgd moet blijven. FIFA verzoekt bovendien om voortdurend op de hoogte te worden

gehouden van verdere ontwikkelingen.