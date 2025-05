Oud-president Jules Wijdenbosch overleden: Suriname verliest markante staatsman

Tijdens een persconferentie van de VHP is bekendgemaakt dat oud-president Jules Wijdenbosch gisteren is overleden. Ter nagedachtenis aan de voormalige leider werd een minuut stilte gehouden. President Chandrikapersad Santokhi reageerde geschokt op het nieuws en kondigde aan dat alle noodzakelijke stappen zullen worden ondernomen om een staatsuitvaart te organiseren. Wijdenbosch zou op 2 mei 84 jaar zijn geworden.

Jules Wijdenbosch was decennialang actief in de Surinaamse politiek en bekleedde meerdere sleutelposities. Zijn politieke carrière begon binnen de Nationale Democratische Partij (NDP). In 1987 werd hij benoemd tot premier, een ambt dat hij tot 1988 vervulde. Later, in 1991, diende hij korte tijd als vicepresident onder het presidentschap van Johan Kraag. Zijn meest prominente rol vervulde hij van 1996 tot 2000 als president van de Republiek Suriname, gekozen door de Verenigde Volksvergadering.

Ook na zijn presidentschap bleef Wijdenbosch tot op hoge leeftijd betrokken bij het maatschappelijk discours. Hij sprak zich regelmatig uit over politieke en sociaaleconomische ontwikkelingen in het land. Zijn overlijden betekent het afscheid van een invloedrijke figuur die een belangrijke bijdrage leverde aan de institutionele opbouw van Suriname in de periode na het militair bewind.