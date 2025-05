Incident tussen brandweerman en beveiliging bij presidentiële opname leidt tot onderzoek

Op dinsdagmiddag heeft zich aan de Meursweg een incident voorgedaan tussen een brandweerman en een lid van de presidentiële veiligheidsdienst. Dit gebeurde op het moment dat president Chandrikapersad Santokhi ter plaatse was voor een mediaproductie.

Volgens verklaringen van een betrokken beveiliger zou de brandweerman, gekleed in uniform, beledigende opmerkingen hebben gemaakt richting de president. Een andere beveiligingsmedewerker sprak hem daarop aan, waarna de brandweerman met zijn voertuig wegreed. Korte tijd later werd hij staande gehouden na een korte achtervolging.

De situatie liep verder uit de hand toen de brandweerman weigerde gevolg te geven aan instructies van de beveiligingsdienst. Wat begon als een woordenwisseling, mondde uit in een fysieke confrontatie. Tijdens het conflict trok de beveiligingsmedewerker zijn dienstwapen, al werd er niet geschoten. De actie zorgde wel voor veel commotie bij de betrokken brandweerman.

Beide mannen hebben zich vervolgens gemeld bij het politiebureau om aangifte te doen. De zaak is inmiddels overgedragen aan een onafhankelijk onderzoeksorgaan, dat zal beoordelen of er sprake is geweest van grensoverschrijdend gedrag of plichtsverzuim aan één of beide kanten.

Tijdens een persconferentie gaf president Santokhi aan dat hij niet op de hoogte was van het voorval. Er is hem tot dat moment niets gerapporteerd, maar hij gaf aan zich nader te zullen laten informeren.