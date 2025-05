Vaccinatieweek 2025 officieel gestart: “Uw beslissing telt voor de volksgezondheid”

De aftrap van de Vaccinatieweek 2025 vond maandag plaats in het Lalla Rookh-gebouw, met als krachtige boodschap: ‘Uw beslissing maakt het verschil. Uw beslissing telt!’ Deze bewustwordingscampagne is een samenwerking tussen UNICEF Suriname, de Pan-Amerikaanse Gezondheidsorganisatie (PAHO), het ministerie van Volksgezondheid en diverse gezondheidsinstellingen.

Ter gelegenheid van de lancering werd een mini-gezondheidsbeurs georganiseerd. Bezoekers kregen er de kans om zich te laten vaccineren en uitgebreide informatie te ontvangen over het belang van preventieve gezondheidszorg.

Radjes Ori, directeur van het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg (BOG), waarschuwde voor de terugval in vaccinatiegraad die deels is toe te schrijven aan desinformatie tijdens de COVID-19-pandemie. Hij riep de samenleving op om hun vaccinatiestatus na te gaan, mede vanwege de heropleving van infectieziekten zoals mazelen en gele koorts in de regio.

Minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid sprak tijdens zijn toespraak over de gedeelde verantwoordelijkheid rondom vaccinatie. “Het is niet enkel een individuele keuze, maar een daad van solidariteit die de gezondheid van de hele samenleving beschermt,” aldus de minister.

UNICEF-programmamanager Javier Cordoba benadrukte het belang van vaccineren voor de toekomst van kinderen in Suriname. Volgens hem is een hoge vaccinatiegraad essentieel voor het waarborgen van een gezonde start in het leven.

De Vaccinatieweek, die loopt van 28 april tot en met 2 mei, richt zich op het toegankelijk maken van vaccinaties in alle districten en ook in het binnenland. De centrale boodschap luidt: niemand mag buitengesloten worden als het gaat om levensreddende vaccins.