Internationale maritieme opleidingen binnen handbereik dankzij samenwerking Suriname en CMU

President Chandrikapersad Santokhi heeft maandag de officiële opening verricht van de Caribbean Maritime University (CMU) Day, waarmee Suriname een belangrijke stap zet richting de versterking van zijn maritieme onderwijsinfrastructuur. De focus ligt op het inspelen op de verwachte groei van de olie- en gasindustrie en het versterken van de positie van Surinaamse jongeren op de internationale arbeidsmarkt.

Een centraal moment tijdens de bijeenkomst was de ondertekening van een Memorandum of Understanding (MoU) tussen de Caribbean Maritime University (CMU) en de Foundation For Logistics Training (FLT). Deze samenwerking maakt het mogelijk dat maritieme opleidingen in Suriname internationale accreditatie verkrijgen, waardoor studenten lokaal toegang krijgen tot internationaal erkend onderwijs, tegen aanzienlijk lagere kosten.

President Santokhi benadrukte het economisch belang van maritiem transport. “Zo’n 80 procent van de wereldhandel verloopt over zee. We moeten daar strategisch op inspelen, zeker gezien de opkomende offshore-ontwikkelingen,” aldus het staatshoofd. Hij gaf aan dat deze ontwikkeling vraagt om goed opgeleid personeel en modern onderwijs.

De samenwerking met CMU moet zorgen voor een grotere toegankelijkheid tot hoogwaardige opleidingen, innovatieve onderzoeksinitiatieven en versterkte internationale samenwerking. Santokhi verzekerde dat de overheid doorgaat met het ontwikkelen van beleid dat de groei van deze sector ondersteunt.

Campus in Suriname gepland

Michel Amafo, voorzitter van de Foundation For Logistics Training, wees erop dat de oprichting van FLT in 2008 weliswaar het fundament legde voor maritieme scholing, maar dat internationale erkenning tot dusver ontbrak. “De samenwerking met CMU betekent dat we nu Surinaamse studenten kunnen opleiden voor wereldwijde inzetbaarheid. Er komt zelfs een CMU-campus in Suriname,” zei Amafo.

Regionale samenwerking als sleutel tot succes

Vicepresident Ibrahim Ajagunna van CMU benadrukte tijdens zijn toespraak het belang van regionale samenwerking in plaats van concurrentie. Volgens hem zijn gezamenlijke opleidingen en kennisdeling de sleutel tot een toekomstbestendige ontwikkeling van de sector.

Met deze overeenkomst zet Suriname niet alleen in op lokale ontwikkeling, maar verstevigt het ook zijn regionale positie binnen de maritieme industrie.