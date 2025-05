Internationaal energiebedrijf stelt ambitieus zonneproject voor in Suriname

President Chandrikapersad Santokhi was recent aanwezig bij een presentatie van Alpha Power Tech N.V., een bedrijf uit Dubai dat plannen heeft ontvouwd voor de realisatie van een grootschalig zonne-energiepark in Suriname. Het voorgestelde project zou een capaciteit hebben van 350 megawatt, waarvan 40 megawatt rechtstreeks aan het elektriciteitsnet van de Energiebedrijven Suriname (EBS) in Paramaribo geleverd zou worden. De overige 310 megawatt zou opgeslagen worden in geavanceerde batterijsystemen.

Topfunctionarissen van Alpha Power Tech, waaronder CEO Bhupendra Singh Mahal en technisch directeur Rajesh Maloo, lichtten het plan uitvoerig toe en vroegen om politieke en beleidsmatige ondersteuning van de Surinaamse regering. President Santokhi toonde zich ontvankelijk voor het voorstel, maar gaf aan dat elk grootschalig energieproject zorgvuldig geëvalueerd moet worden. Hij vroeg zijn team van energiedeskundigen om binnen een week met een technisch en economisch onderbouwd advies te komen.

Een mogelijk Memorandum of Understanding (MoU) met Alpha Power Tech hangt af van deze evaluatie. Indien het project doorgang vindt, zou de uitvoering binnen circa 15 maanden na contractondertekening kunnen starten. Voor de bouw van het zonnepark is een terrein van ongeveer 400 hectare vereist, aldus de Communicatiedienst Suriname.

Volgens het bedrijf liggen de verwachte kosten voor opgewekte zonne-energie tussen de 0,06 en 0,08 USD per kilowattuur. Dat is aanzienlijk goedkoper dan de huidige tarieven van 0,14 tot 0,16 USD per kilowattuur die gepaard gaan met thermische energieopwekking. Deze ontwikkeling zou niet alleen de energiekosten voor consumenten kunnen verlagen, maar ook de CO₂-uitstoot drastisch reduceren.

Naast het hoofproject werd ook een kleinere pilot gepresenteerd voor het district Nickerie. Hierbij zou continu tussen de 5 en 6 megawatt aan schone energie geleverd worden, wat de energiezekerheid in dat gebied aanzienlijk zou verbeteren.

Energieadviseur Samuel Mehairjan sprak zijn vertrouwen uit in de voorgestelde batterijtechnologie. Hij wees erop dat de nieuwe batterijen drie keer langer meegaan dan traditionele lithiumvarianten, wat de operationele kosten op lange termijn flink zou kunnen drukken. Mehairjan ziet dit project als een belangrijke stap richting duurzame energie en klimaatvriendelijk beleid in Suriname.