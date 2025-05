Meer Exporteren voor meer Valuta

Suriname heeft een importeconomie, dat wil zeggen, we importeren veel meer dan we

exporteren. Dit heeft tot gevolg dat we veel meer deviezen nodig hebben om onze importen te

kunnen dekken, dan we verdienen door middel van export. Andere gevolgen zijn ook dat we

merken dat de prijzen in de winkels stijgen, dit komt doordat de prijzen van de importgoederen

ook stijgen in het buitenland, de vrachtkosten zijn enorm toegenomen, maar ook de koers van de

benodigde valuta stijgt, omdat we niet genoeg valuta hebben, de vraag naar valuta is groter dan

het aanbod.

Het feit dat we een importeconomie hebben, voelen we op verschillende manieren en heeft

enorme invloed op ons dagelijks leven. De enigste oplossing om hierin verlichting te brengen is

zelf exporteren, dus zelf produceren waardoor we minder importeren en meer gaan exporteren.

Bijvoorbeeld meer Surinaamse kip produceren en de lokale kip beschermen door hogere

heffingen op import kip. Zo ook met Surinaamse sappen, chips, stropen, melk en melkproducten,

water, ketchup, ketjap soorten.

De overheid heeft ondernemerschap op verschillende manieren gestimuleerd, door middel van

trainingen, voorlichting, handelsbeurzen, fondsen, maar er wordt nog niet genoeg ondernomen.

Ook zou er meer samenwerking tot stand moeten komen, want ook op het gebied van

ondernemerschap geldt, dat samen je veel meer kan bereiken. Kleine en middelgrote

ondernemingen vormen ook in Suriname de ruggengraat van de economie. Deze ondernemingen

zorgen voor werkgelegenheid, maar ook voor import vervangende goederen alsook deviezen

voor de staatskas.

Er moet meer aandacht komen voor de duurzame sectoren landbouw en toerisme. Suriname heeft

genoeg grond en kwalitatief goed bronwater. De wereldbevolking neemt toe, dus ook de vraag

naar voedsel wordt groter, Suriname moet daarop inspelen, de basis hebben we al. Suriname

heeft ook natuurschoon, rijke cultuur, flora en fauna om diverse soort toeristen een pracht

vakantie te bieden. Zowel de landbouw alsook het toerisme zijn duurzame sectoren die er altijd

zullen bestaan en nooit uitgeput raken.

Gas en olie zijn nu zeer aantrekkelijk, maar dat zijn natuurlijke hulpbronnen die opraken en

schadelijke gevolgen kunnen hebben voor de natuur. Het is daarom raadzaam om bij de

exploratie van deze grondstoffen, rekening te houden met de dag van morgen. Investeer een deel

van de opbrengsten in de duurzame sectoren zodat die zich ontwikkelen en tegen de tijd dat de

gas- en olievoorraden opraken, de duurzame sectoren de weggevallen inkomsten kunnen

vervangen.

Men zegt ook wel regeren is vooruitkijken, we kunnen dus de ontwikkeling van gas en olie ter

hand nemen en kijken vooruit om een deel van de inkomsten te stoppen in de duurzame sectoren

zoals landbouw en toerisme, maar zeker ook in onderzoek van groene energie. Daarvoor hebben

we ook genoeg water, wind en zon, die kunnen gaan zorgen voor groene energie, wat kan maken

dat we ook als een goede eco-toeristische bestemming kunnen worden gezien. Suriname het

groenste land ter wereld, 1 van de 3 landen met negatieve carbon uitstoot, een prachtige eco

toeristische bestemming met rijke cultuur en adembenemende flora en fauna.

Waterberg, Fabian