NDP blijft maar verwijten en met vuil smijten

De Nationale Democratische Partij, NDP, maakt zich ook op voor de verkiezingen van 25 mei

2025 aanstaande en voert net zoals alle andere politieke partijen propaganda. Het verschil is

echter dat de NDP propaganda zich kenmerkt door verwijten en vuil smijten. De NDP is in de

verkiezingen van 2020 afgestraft door het kiezersvolk en is teruggevallen met 10 zetels naar 16

zetels.

De Surinaamse bevolking zit nog steeds opgescheept met de gevolgen van het desastreus

gevoerde beleid van de NDP van 2010-2020. Er zijn meer dan 100 lening genomen onder zeer

nadelige voorwaarde en waarvan de besteding ook niet verantwoord was. De NDP leden die

verantwoordelijk waren voor dit wanbeleid en nadelige gevolgen zijn nog steeds binnen de NDP

en maken zelf deel uit van het bestuur. En deze zelfde groep probeert nu weer aan de macht te

komen.

Vanaf het heengaan van de oud-voorzitter Desire Delano Bouterse heerst er ook binnen de NDP

geen eenheid. Boutisten hebben de partij verlaten en zo zijn er meerdere kampen binnen de

partij. Het geheel wordt met kunst- en vliegwerk bij elkaar gehouden, omdat de gas- en

oliedollars in zicht zijn. De staatskas zal flink worden gespekt en dus reden genoeg voor de

NDPers om wederom te gaan graaien, zichzelf verrijken ten koste van de Surinaamse

gemeenschap.

De NDP kan geen propaganda voeren op basis van hun trackrecord want die is zeer slecht.

Tevens zijn de trekkers van de partij mensen die nauw betrokken waren bij de misstanden tijdens

de NDP-regeringen. Voorzitter Jennifer Geerlings-Simons heeft getracht door middel van een

gedrags- en ethische code de leden in toom te houden, deze papierentijger bleek kort aan

introductie al niet te werken. Voorzitter Simons heeft toen in een Ondro Osso vergadering

openlijk opgeroepen niet te stelen, anders gaan er maatregelen getroffen worden. Maar het zijn

precies dezelfde personen die zich in het verleden hieraan hebben schuldig gemaakt, nog zitting

hebben in de partijorganen, verwacht je dan een ander resultaat?

De NDP is dus niet in staat om op basis van een positieve trackrecord propaganda te voeren, ze

gaan dus met vuil smijten en verwijten maken. Voorzitter Simons en Andre Misiekeba waren bij

de verkiezingen van 2020 gekozen tot DNA-leden, echter hebben ze hiervan afstand genomen.

Misiekeba had zelf de NDP verlaten, om zich voor de verkiezingen van 2025 weer aan te sluiten.

Dit kan gezien worden als misleiding van het kiezersvolk, je kandidaatstellen terwijl je weet dat

je geen zitting zal nemen in het parlement. Je hebt degene die op je hebben gestemd bedrogen.

De NDP heeft altijd een desastreus beleid gevoerd, door leningen aan te gaan die land en volk de

das om hebben gedaan, grove mensenrechtenschendingen en niet naleven van de democratie. De

door de regering onder leiding van Chandrikapersad Santokhi gelegde solide basis, belooft een

prachtige toekomst. Daarvan wil de NDP komen genieten, maar ze kunnen geen goede

propaganda voeren vanwege hun slechte trackrecord, dus maar verwijten en met vuil smijten.

Kensmil, Timothie