Guyanees bedrijfsleven veroordeelt geweld na dood Adriana Younge

Na de gewelddadige onlusten die maandagavond uitbraken in diverse delen van Guyana, spreekt het bedrijfsleven zich krachtig uit tegen het geweld, de plunderingen en vernielingen die het land hebben geschokt. De rellen volgden op protesten rond het overlijden van de elfjarige Adriana Younge.

Volgens de politie kwamen bij de ongeregeldheden zeker twee personen om het leven, vielen er meerdere gewonden en werden talloze winkels geplunderd. Uit voorzorg sloten bedrijven hun deuren op onder andere Regent Street, Water Street en in dorpen aan de East en West Coast Demerara, uit vrees voor herhaling.

De onrust ontstond nadat een autopsie uitwees dat het meisje door verdrinking om het leven zou zijn gekomen. Deze conclusie wordt echter door een deel van de bevolking in twijfel getrokken. In de chaos die volgde, grepen criminelen hun kans om winkels te beroven en zelfs in brand te steken. De autoriteiten hebben verklaard dat daders van geweld, brandstichting en diefstal hard zullen worden aangepakt en op een no-flylijst zullen worden geplaatst.

De Private Sector Commission, de Kamer van Koophandel van Georgetown, de Manufacturing and Services Association en andere brancheorganisaties hebben gezamenlijk het geweld veroordeeld. In hun verklaring benadrukken zij dat vreedzaam protest een fundamenteel recht is, maar dat geweld de democratische rechtsorde ondermijnt.

President Irfaan Ali heeft in reactie op de situatie ingestemd met een onafhankelijk forensisch onderzoek onder leiding van internationale experts, om volledige transparantie over de doodsoorzaak van Adriana Younge te waarborgen.

De ondernemersgemeenschap roept op tot nationale eenheid en benadrukt dat criminele daden het streven naar gerechtigheid voor het jonge slachtoffer niet mogen overschaduwen. “De slogan ‘Eén Guyana’ moet nu meer dan ooit tot uiting komen – met vrede, empathie en gedeelde verantwoordelijkheid als fundament.”