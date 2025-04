Uw stem, uw toekomst

Suriname gaat op 25 mei 2025 naar de stembus, deze keer voor het eerst volgens een nieuw

kiesstelsel, het landelijk evenredigheidsstelsel, waarbij Suriname als 1 kiesdistrict wordt

beschouwd en niet meer onderverdeeld in meerdere kiesdistricten. Elke stem is evenveel waard.

Een andere bijzonderheid is het feit dat de uitslag van deze verkiezingen van eminent belang

zullen zijn voor de ontwikkeling van land en volk. Suriname bevindt zich op een kruispunt,

waarbij de richting waarvoor zal worden gekozen de toekomst van land en volk zal bepalen.

De ontwikkelingen op gas- en oliegebied, bevinden zich in de fase waarbij wordt uitgekeken

naar internationale investeerders die willen investeren in deze sector, zodat tot exploitatie van

deze natuurlijke hulpbronnen kan worden overgegaan. Deze internationale investeerders kijken

met argusogen uit naar de uitslag van de verkiezingen. Deze belangrijke groep van mensen voor

de ontwikkeling van de gas- en oliesector gaan niet investeren in een land met een regering aan

de macht die bekend staat om corruptieve praktijken, desastreus beleid,

mensenrechtenschendingen en de democratie niet naleven.

Het is dus van belang dat de kiezer dit in acht neemt, het is trouwens uw stem die bepaalt wie

aan de macht komt. U bent ook eigenaar van de natuurlijke hulpbronnen, u zal dus bepalen als

uw hulpbronnen worden geëxploiteerd op dusdanige wijze dat u en de generaties na u profijt aan

hebben. U zal dus uw stem moeten uitbrengen op een persoon/partij met een positieve

trackrecord die niet alleen nationaal, maar meer nog internationaal vertrouwen geniet, waardoor

investeerders bereid zijn te investeren en zaken te doen met Suriname. Dan hebben het land en

de bevolking en de generaties die na ons volgen een mooie toekomst.

Laat het gezond verstand prevaleren en niet de emoties. Stem niet op personen/partijen die reeds

vaker hebben aangetoond hun eigen zak te vullen, onverantwoord te lenen, corruptie en fraude

ongestraft te laten, de economie te vernietigen en waarbij onze munt sterk in waarde daalde. Als

je partij 3x hetzelfde funeste gedrag heeft getoond en nu met dezelfde mensen probeert aan de

macht te komen, dan is slechts 1 ding zeker, het resultaat zal hetzelfde zijn of erger.

Dat is dus het kruispunt waarop we ons bevinden, gaan we kiezen voor een partij die heeft

bewezen een prudent beleid te hebben gevoerd, moed en durf heeft getoond om impopulaire

maatregelen te nemen om de economie uit het slop te halen. Een regering die nationaal en

internationaal vertrouwen heeft herwonnen, waarbij vele deuren zijn open gegaan voor ons land

en internationale ondersteuning is ondervonden. Onze credit rating is positief bijgesteld, de

economie is van een negatieve groei omgezet in een positieve en nog vele macro-economische

vooruitgang is geboekt.

Of kiezen voor een partij die reeds 3x het land heeft gebracht naar de rand van faillissement. Een

partij die geen internationaal vertrouwen geniet, mensenrechten schendt, de democratie niet

naleeft, een hele slechte trackrecord heeft. U kiest uw toekomst, een van welzijn en welvaart, of

een van grote schulden, isolement en armoede?

Amelo, Shamely