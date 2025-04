Waarschuwing voor overhaaste invoering van nieuw Burgerlijk Wetboek: “Gefaseerde aanpak noodzakelijk”

De Surinaamse rechtsorde staat voor een ingrijpende hervorming. Vanaf 1 mei 2025 is het de

bedoeling dat acht deelboeken van het nieuwe Burgerlijk Wetboek (NBW) én het vernieuwde

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering gelijktijdig in werking treden. Toch groeit de

bezorgdheid onder juridische experts over de haalbaarheid en risico’s van deze grootschalige

invoering. Jurist Jennifer van Dijk-Silos roept daarom op tot uitstel of een gefaseerde

implementatie om ernstige verstoringen in de rechtspraktijk te vermijden.

Juridisch werkveld onvoldoende voorbereid

Momenteel biedt de Stichting Centrum voor Democratie en Rechtspleging weliswaar

omscholingstrajecten aan die het NBW behandelen, maar deze bestaan uit slechts een beknopte

basisopleiding verspreid over negen modules. Diepergaande kennis is noodzakelijk om het

nieuwe stelsel adequaat te kunnen toepassen. Zolang juristen, waaronder advocaten, notarissen

en rechters, deze kennis nog niet hebben verworven, dreigt een juridisch vacuüm waarin fouten

snel gemaakt worden en het vertrouwen in het rechtssysteem kan afnemen.

Slechte dekking onder advocaten en rechters

Opvallend is dat slechts een fractie van de ruim 260 advocaten het omscholingstraject

momenteel volgt — ongeveer 50. Van deze groep zal niemand vóór 1 mei over volledige kennis

van alle deelgebieden beschikken. Het merendeel van de beroepsgroep moet zelfs nog starten

met bijscholing. Ook binnen de rechterlijke macht is sprake van tijdsdruk; civiele rechters zijn

weliswaar begonnen, maar krijgen onvoldoende gelegenheid om zich de vele nieuwe

wetsartikelen eigen te maken.

Praktische problemen voor notarissen en bedrijven

Ook notarissen ervaren grote praktische uitdagingen. Ze moeten hun standaardakten herschrijven

en voldoen aan nieuwe verplichtingen, maar gezamenlijke richtlijnen ontbreken. Dit leidt tot

stagnatie in de notariële dienstverlening. Tegelijkertijd kampen ondernemingen met onzekerheid.

Statuten en interne regels moeten worden herzien, maar door gebrekkige communicatie en

onvoldoende bijscholing onder bedrijfsjuristen dreigt ook het handelsverkeer verstoord te raken.

Juridisch onderwijs kampt met achterstand

De juridische faculteit van de Anton de Kom Universiteit bevindt zich eveneens midden in een

transitie. Veel docenten zijn nog niet geschoold in het nieuwe recht, en het curriculum is nog niet

aangepast. Hierdoor dreigt een generatie juristen met ontoereikende kennis te worden afgeleverd.

Gefaseerde invoering als oplossing

Van Dijk-Silos bepleit een gestructureerde en gefaseerde aanpak, waarbij de minst complexe

onderdelen als eerste worden ingevoerd:

Boek 3 en 6 (verbintenissen- en contractenrecht) kunnen relatief veilig op 1 mei 2025

ingaan, gezien hun gelijkenis met het oude recht.

Boek 1 en 4 (personen-, familierecht en erfrecht) vragen om meer tijd, en zouden pas

later in werking moeten treden.

Boek 2 (rechtspersonenrecht) is nieuw en complex, en vereist minstens een jaar

voorbereidingstijd voor bedrijven en notarissen.

Boek 7 (bijzondere overeenkomsten) kan deels meeliften met Boeken 3 en 6, maar andere

delen moeten wachten op Boek 2.

Boek 8 (vervoersrecht) hangt nauw samen met andere boeken en kan pas daarna

ingevoerd worden.

Ook het nieuwe Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering vereist een zorgvuldige

voorbereiding. Het risico op procesfouten is groot als rechters en advocaten dit nieuwe

procedurerecht niet voldoende beheersen.

Voor een verantwoorde modernisering

Een gelijktijdige invoering van het gehele NBW en procesrecht in mei 2025 zou leiden tot

onoverzichtelijke situaties en mogelijk ernstige juridische en economische schade. Alleen een

gefaseerde invoering, gekoppeld aan brede en tijdige omscholing, kan de noodzakelijke

hervorming van het Surinaamse burgerlijk recht tot een succes maken.