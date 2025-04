President Santokhi ontvangt symbolisch eerste oproepingskaart op 1 mei

President Chandrikapersad Santokhi zal op 1 mei als eerste burger symbolisch de eerste

oproepingskaart in ontvangst nemen. Dit maakt Nasier Eskak, directeur van Binnenlandse Zaken,

bekend tegenover Suriname Herald. De verspreiding van de oproepingskaarten zou aanvankelijk

op 30 april beginnen, maar is nu verschoven naar 1 mei.

Volgens Eskak is de startdatum iets verplaatst om ervoor te zorgen dat alle

districtcommissarissen en betrokken medewerkers volledig op de hoogte zijn van de procedures.

Binnenlandse Zaken wil dat het proces goed verloopt. Daarom is ervoor gekozen om op 1 mei te

beginnen. Eskak hoopt dat de overhandiging van de eerste kaart kan plaatsvinden bij de president

thuis.

De voorbereidingen voor de distributie zijn volgens Eskak volledig afgerond. Alle districten

beschikken inmiddels over voldoende colporteurs, en vanuit de politieke organisaties is er goede

medewerking geweest bij het voordragen van getuigen die zullen meelopen met de

colportageteams. Politieke partijen hebben speciaal mensen afgevaardigd die zullen meelopen

met de colporteurs om te zien dat zaken goed worden afgehandeld.

Ook over de voortgang van de stembiljetten meldt de directeur positieve ontwikkelingen.

Gisteren (maandag) vond de controle plaats op de RR specimen-stembiljetten. Daarbij zijn

enkele kanttekeningen opgemerkt, die inmiddels zijn doorgegeven aan het Centraal

Hoofdstembureau (CHS). Na verwerking van de correcties zullen de aangepaste specimens

vandaag worden gedrukt en verstrekt aan de politieke organisaties. Na hun goedkeuring wordt

direct gestart met het drukken van de RR-stembiljetten.

Tijdens de controle bleek onder andere dat op een concept-stembiljet abusievelijk een kandidaat

ontbrak. Deze omissie is inmiddels gecorrigeerd. Verder zijn alle logo’s en partijbenamingen

correct weergegeven, bevestigt Eskak.

Tot slot geeft de directeur aan dat de recente rechtszaken rondom de verkiezingen geen invloed

hebben gehad op het verdere proces. “De rechter heeft alle drie politieke organisaties die in

hoger beroep waren gegaan niet-ontvankelijk verklaard in hun eis. Er is dus geen enkele

wijziging gekomen in de RR-lijsten,” zegt Eskak. “Deze kwestie is een gepasseerd station.”