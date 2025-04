Lancering van BamBino markeert einde van SAMAP-project

Met de introductie van BamBino, de eerste lokaal geproduceerde cassavepap van Suriname, is

gisteren het Suriname Agriculture Market Access Project (SAMAP) officieel afgesloten. De

ceremonie vond plaats bij Marthiland in Para en werd bijgewoond door agrariërs, beleidsmakers

en internationale partners. Sinds 2018 heeft SAMAP gewerkt aan het versterken van de

landbouwsector.

Het project werd gefinancierd door de Europese Unie en uitgevoerd door de Voedsel- en

Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO). In de afgelopen zeven jaar ontvingen ruim

200 landbouwers, coöperaties en kleine bedrijven ondersteuning in de vorm van materiaal,

training en investeringshulp.

Tijdens de ceremonie blikte voormalig SAMAP-functionaris Prithvi Jairam terug op de reis van

het project. “SAMAP was geen wondermiddel, maar een katalysator voor samenwerking en

vooruitgang,” aldus Jairam. Hij sprak zijn waardering uit voor het voormalige team en de vele

betrokken landbouwers.

Van idee tot product: BamBino

Een hoogtepunt van de ceremonie was de lancering van BamBino, een glutenvrije cassavepap

zonder toegevoegde suikers of conserveringsmiddelen. Dit product is het resultaat van jarenlange

samenwerking tussen Jonas van Ravenszwaay, Jack Lie A Fat en een netwerk van twintig

cassaveboeren.

Hun oorspronkelijke voorstel werd aanvankelijk afgewezen, maar kreeg onder SAMAP alsnog

steun, wat resulteerde in een zichtbaar succes. Onder applaus werd het eindproduct onthuld,

waarna de nieuwe productielijn feestelijk werd opgestart door minister Parmanand Sewdien en

de EU-ambassadeur.

Investering met blijvende impact

SAMAP leverde meer dan 14.000 eenheden aan landbouwmateriaal, variërend van eenvoudige

gereedschappen tot geavanceerde verwerkingsinstallaties. Volgens sprekers was de werkelijke

impact vooral zichtbaar in de kennis, netwerken en duurzame samenwerking die het project heeft

opgeleverd.

De Europese Unie benadrukte het belang van de investering van meer dan 15 miljoen

Amerikaanse dollar in de sector, die ook dorpen in het binnenland bereikte. Minister Sewdien

noemde SAMAP een “voorbeeld van nationale samenwerking zonder politieke kleur”.

Na de officiële opening kregen bezoekers de kans om de verwerkingslijn van dichtbij te

bekijken. Buiten werd een mini-expositie georganiseerd met producten en innovaties uit het

SAMAP-project. De sfeer was positief en hoopvol.

Jairam benadrukte dat het einde van het project niet het einde van de vooruitgang betekent. “De

echte erfenis van SAMAP leeft voort in de boeren, producten en gemeenschappen die blijven

groeien,” aldus Jairam.