Avondklok in Guyana na gewelddadige protesten over dood van 11-jarig meisje

De autoriteiten in Guyana hebben dinsdag een avondklok ingesteld na hevige confrontaties

tussen politie en demonstranten. Deze demonstranten zijn woedend over de manier waarop het

onderzoek naar de dood van de 11-jarige Adrianna Younge wordt gevoerd.

De onrust ontstond bij het grootste ziekenhuis van de hoofdstad Georgetown, waar drie

pathologen, waaronder een Amerikaanse deskundige, een autopsie uitvoerden op het lichaam van

Adrianna. De autopsie concludeerde dat het meisje door verdrinking om het leven is gekomen.

Familieleden en vrienden van Adrianna betwijfelen deze uitkomst. Zij beweren, zonder concrete

bewijzen, dat Adrianna vorige week werd ontvoerd bij een kustresort en geofferd tijdens een

religieus ritueel. Ze beschuldigen medewerkers van het resort van betrokkenheid bij haar dood en

beweren dat de politie familieleden en zoekploegen heeft tegengehouden bij het betreden van het

resortterrein, waar haar lichaam uiteindelijk in een zwembad werd gevonden.

Het betreffende resort heeft nog geen officiële verklaring afgegeven. Medewerkers van het resort

worden momenteel door de politie ondervraagd.

De spanningen in Georgetown blijven hoog. Scholen, universiteiten en de meeste bedrijven

bleven dinsdag gesloten na de hevige protesten van maandag. Tijdens deze demonstraties zette

de politie traangas en rubberkogels in. Volgens de autoriteiten kwamen daarbij twee mannen om

het leven die verdacht werden van plundering.

President Irfaan Ali verklaarde maandagavond dat zijn regering alles zal doen om gerechtigheid

te laten geschieden voor de nabestaanden. “Er zal een grondige evaluatie plaatsvinden van alles

wat zich heeft afgespeeld vanaf het moment van melding tot de vondst van het lichaam,” aldus

Ali.

De president riep de bevolking ook op tot rust en orde. “De vernieling van publieke

infrastructuur en privébezit, het in brand steken van voertuigen en het hinderen van anderen is

niet het gedrag dat we als natie willen tonen,” stelde hij.

Met de avondklok hoopt de overheid verdere escalatie van de onrust te voorkomen.