Regering overweegt uitstel invoering nieuw Burgerlijk Wetboek

Het Kabinet van de President heeft kennisgenomen van de verzoeken om uitstel van de

inwerkingtreding van het nieuwe Burgerlijk Wetboek (BW) en de bijbehorende regelgeving.

Deze verzoeken zijn onder meer ingediend door de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB)

en jurist Jennifer van Dijk-Silos.

In reactie daarop laat het Kabinet weten dat momenteel aanvullend advies wordt ingewonnen bij

verschillende sleutelinstituten binnen de rechtspraktijk. Daartoe behoren onder andere de

“Begeleidingscommissie Implementatie Nieuw BW”, bestaande uit leden van het Hof van

Justitie en vertegenwoordigers van de Orde van Advocaten. Verder worden consultaties

gehouden met deskundigen van de Anton de Kom Universiteit van Suriname en de Surinaamse

Notariële Beroepsorganisatie.

Daarnaast is inmiddels bekend geworden dat een kort geding aanhangig is gemaakt waarin

gevraagd wordt om schorsing van de inwerkingtreding van het nieuwe wetboek, dat

oorspronkelijk gepland staat voor 1 mei 2025.

De regering geeft aan dat zij pas een definitief besluit zal nemen nadat de uitspraak in het kort

geding is gedaan en het advies van de Begeleidingscommissie is ontvangen. Volgens het Kabinet

zal dit besluit uiterlijk vóór 1 mei 2025 worden genomen.