Rijschoolhouders overleggen met president Santokhi over digitalisering rijexamen

Vertegenwoordigers van rijschoolhouders hebben op maandag 28 april een gesprek gevoerd met

president Chandrika Santokhi over de geplande digitalisering van de rijexamenprocedure. De

bijeenkomst, die plaatsvond op het Kabinet van de President, bood de mogelijkheid om

bezorgdheden te uiten over de aanstaande veranderingen. Ook korpschef Bryan Isaacs,

vertegenwoordigers van het Korps Politie Suriname (KPS) en directeur Prewien Ramadhin van

e-Government waren aanwezig.

De overheid is al enige tijd bezig met het digitaliseren van haar dienstverlening, waarbij de

modernisering van het rijexamenproces een belangrijk onderdeel vormt. Dit project staat onder

leiding van e-Government. Rijschoolhouders voelen zich echter tot nu toe onvoldoende

betrokken bij dit traject. Harold Pawiro, namens de groep, gaf aan dat er tot dusver geen formele

communicatie heeft plaatsgevonden over de impact van het nieuwe systeem. “Wij willen

duidelijkheid over wat dit voor ons werk betekent,” aldus Pawiro.

Volgens Ramadhin zal het volledige proces – van inschrijving tot het verkrijgen van een

examendatum – voortaan digitaal verlopen. Er wordt echter rekening gehouden met kandidaten

die moeite hebben met digitale toepassingen. Voor deze groep blijven bepaalde onderdelen op

traditionele wijze toegankelijk.

Als vervolg op de bespreking organiseert het KPS in de komende week informatiesessies voor

rijschoolhouders. Tijdens deze sessies zal per groep worden ingegaan op de technische en

praktische aspecten van de nieuwe werkwijze. Naast de digitalisering van het examenproces,

komt ook de bredere invoering van het digitaal rijbewijs aan bod.

De lancering van het digitale systeem staat op korte termijn gepland.