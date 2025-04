Nieuw Resocialisatiecentrum markeert frisse koers in gevangenisbeleid Suriname

Met de officiële opening van het Centraal Resocialisatiecentrum aan de Welgedacht A, heeft

Suriname een belangrijke stap gezet richting modernisering van het gevangeniswezen en de re-

integratie van ex-gedetineerden. Dit nieuwe centrum fungeert als coördinerend orgaan voor

diverse trajecten die gericht zijn op de terugkeer van gedetineerden in de samenleving.

Minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie (Juspol) verrichtte de openingsceremonie samen

met hoofd van het Korps Penitentiaire Ambtenaren (KPA), Joyce Pane-Alfaisi, en Toon

Molleman, divisiedirecteur van het Nederlandse ministerie van Justitie en Veiligheid.

Aansluitend werd in het Lalla Rookhgebouw een afsluitend symposium gehouden dat in het

teken stond van de structurele noodzaak van resocialisatie in het gevangeniswezen.

De oprichting van het centrum is onderdeel van een gezamenlijk project tussen Suriname en

Nederland, mogelijk gemaakt door financiering vanuit het Makandra-fonds. De nadruk binnen

het project lag op het verbeteren van de deskundigheid van penitentiair personeel en het

versterken van begeleidingstrajecten voor gedetineerden.

Minister Amoksi onderstreepte in zijn toespraak het belang van gerichte ondersteuning bij

terugkeer naar de maatschappij. “Gedetineerden opsluiten is niet het doel op zich. We moeten

hen begeleiden naar een toekomst waarin ze zelfstandig en verantwoordelijk kunnen

functioneren,” aldus de minister. Het centrum biedt onder meer trainingen in financiële

geletterdheid, stagebemiddeling, woedebeheersing en psychologische ondersteuning.

Volgens Amoksi vereist effectieve resocialisatie een holistische aanpak. Daarbij is samenwerking

met bedrijven, maatschappelijke organisaties en burgers essentieel om mensen met een strafblad

opnieuw perspectief te bieden. “Zonder betrokkenheid van de samenleving blijven ex-

gedetineerden vastzitten in een cyclus van uitsluiting,” stelde hij.

Binnen het Makandra-traject is nauw samengewerkt met de Penitentiaire Inrichting Lelystad in

Nederland, waarbij kennis en praktijkervaring zijn gedeeld. Deze uitwisseling heeft geleid tot

verbeterde begeleidingstechnieken en meer professioneel handelen van het Surinaamse

gevangenispersoneel.

Hoewel het project officieel ten einde is, benadrukte minister Amoksi dat de bilaterale

samenwerking voortgezet moet worden. De toekomst van het resocialisatiebeleid in Suriname

vraagt om een gezamenlijke en duurzame inzet.

Ook werd tijdens het symposium aandacht gevraagd voor de uitdagingen waarmee ex-

gedetineerden kampen, zoals werkloosheid, woningnood en maatschappelijke afwijzing. Amoksi

pleitte voor een mentaliteitsverandering binnen de samenleving, zodat deze groep een eerlijke

kans krijgt op een nieuw begin.

Het Nationaal Resocialisatieplan 2025 beoogt een integrale benadering waarbij de overheid, het

bedrijfsleven en NGO’s samenwerken aan duurzame re-integratie. Gedetineerden worden daarbij

ook zelf verantwoordelijk gesteld voor hun traject naar herstel en heropbouw.

De minister sprak tot slot zijn waardering uit voor het werk van het KPA en hun inzet voor de

resocialisatie van gevangenen. “Elke stap richting rehabilitatie telt, en het Korps speelt daarin

een onmisbare rol,” zo besloot hij.