Trump eist onmiddellijke stopzetting van aanvallen en vredesakkoord van Poetin

De Amerikaanse president Donald Trump heeft zondag harde woorden gericht aan de Russische

president Vladimir Poetin. Tijdens een persmoment riep Trump Poetin op om onmiddellijk de

aanvallen op Oekraïne te staken en zo spoedig mogelijk een vredesvoorstel te ondertekenen. De

president uitte zijn onvrede over het uitblijven van concrete stappen en stelde zich openlijk de

vraag of Poetin hem “aan het lijntje houdt”.

Sinds de grootschalige Russische aanval op de Oekraïense hoofdstad Kyiv vorige week, is dit de

derde keer dat Trump zijn frustratie uit over de stagnerende onderhandelingen. Tegelijkertijd

neemt ook de kritiek vanuit Europa toe. Bondgenoten zoals Duitsland hebben scherpe bezwaren

geuit tegen het door de Verenigde Staten voorgestelde vredesplan, dat volgens hen Rusland te

veel in de kaart zou spelen.

“Ik wil dat hij stopt met schieten, gaat zitten en een deal tekent,” verklaarde Trump zondag

tegenover aanwezige media. “Wij hebben de contouren van een deal, geloof ik, en ik wil dat hij

die tekent en dat het klaar is.”

De president liet zich eveneens uit over de Russische raketaanval van donderdag, waarbij onder

meer Kyiv werd getroffen en twaalf mensen omkwamen. “Ik was verrast en teleurgesteld, zeer

teleurgesteld dat zij deze plaatsen bombardeerden,” aldus Trump.

Na zijn korte ontmoeting zaterdag in Rome met de Oekraïense president Volodymyr Zelensky,

uitte Trump opnieuw kritiek op de Russische leider Poetin. Voor de aanval op Kyiv had de

Amerikaanse president zich echter terughoudend opgesteld tegenover de voortdurende Russische

bombardementen en schuwde hij openlijke kritiek op Poetin. Daarentegen richtte Trump zijn

pijlen herhaaldelijk op Zelensky.

De internationale druk op Moskou en Washington neemt toe. Europese leiders vrezen dat het

Amerikaanse vredesvoorstel onvoldoende garanties biedt voor Oekraïense veiligheid en

soevereiniteit. Trump hield echter vol dat een snelle deal in ieders belang is en riep Poetin op tot

“verantwoordelijkheid en gezond verstand”.

Of Poetin bereid is om gehoor te geven aan de oproep van Trump, blijft vooralsnog onzeker.