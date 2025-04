Krishnadath kraakt opiniepeiling: “Wetenschappelijke basis ontbreekt volledig”

De Surinaamse wetenschapper John Krishnadath uit stevige kritiek op een recente opiniepeiling

die werd uitgevoerd door het Nederlandse bureau Viewture in samenwerking met het lokale LC

Media. Volgens hem schort het aan transparantie en wetenschappelijke onderbouwing.

Krishnadath stelt dat essentiële informatie over de peiling ontbreekt. Zo is niet duidelijk hoe

groot de steekproef was, of deze willekeurig is samengesteld en in welke regio’s van het land de

gegevens zijn verzameld. “Zonder die gegevens kun je de uitkomst van zo’n peiling niet serieus

nemen,” aldus de onderzoeker in een interview met Radio ABC.

Voor hem komt de gepubliceerde peiling meer over als een verzameling subjectieve meningen

dan als een wetenschappelijk onderbouwde voorspelling van het kiesgedrag.

Hij benadrukt dat elke serieuze opiniepeiling vergezeld moet gaan van gegevens zoals de

foutenmarge. Krishnadath verwijst naar eerdere onderzoeken die hij uitvoerde samen met

wetenschappers als Marten Schalkwijk en Jack Mencke. Destijds financierden ze hun werk zelf,

onder andere om hun onderzoeksbureaus, zoals IDOS, meer naamsbekendheid te geven.

“Een representatief onderzoek kost tijd en geld,” zegt Krishnadath. Zo is hij momenteel

betrokken bij een project dat naar schatting zo’n 15.000 Amerikaanse dollar vereist. Dat bedrag

dekt onder meer de inzet van gekwalificeerd personeel.

Hoewel hij zich inmiddels heeft teruggetrokken uit het uitvoeren van politieke peilingen, hoopt

Krishnadath dat anderen het werk met dezelfde mate van integriteit en professionaliteit zullen

voortzetten.