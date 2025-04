Historische mijlpaal: binnenlandse dorpen krijgen continue stroomvoorziening

De stroomvoorziening in het binnenland van Suriname heeft een belangrijke mijlpaal bereikt.

Tijdens een vijfdaagse missie van het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen (NH) van 23 tot

en met 27 april, zijn meerdere dorpen in Boven-Suriname voor het eerst aangesloten op een

continue 24 uur per dag stroomvoorziening. Dit is mogelijk gemaakt door de ingebruikname van

nieuwe hybride zonne-energiesystemen.

De ceremoniële overdrachten vonden plaats in aanwezigheid van president Chan Santokhi,

vicepresident Ronnie Brunswijk en NH-minister David Abiamofo. Ook de algemeen directeur

van de EBS, Leo Brunswijk, en enkele leden van De Nationale Assemblée woonden de

feestelijke momenten bij. Op 23 april werd het hybride zonne-energiesysteem van het dorp Jaw

Jaw officieel overgedragen aan de gemeenschap.

Een dag later volgde Kajapaati, terwijl de dorpen Pambooko I en II, Gengeston, Lispansi,

Amakkakondre en Adawai eveneens hun eigen zonne-energiesystemen ontvingen. Deze

projecten vallen onder het EU/CIF-programma, gefinancierd door de Europese Unie en de Inter-

Amerikaanse Ontwikkelingsbank.

Op 25 april werd stroomopwaarts langs de Boven-Surinamerivier de Botopasi-cluster in gebruik

genomen. Deze hybride centrale voorziet diverse dorpen, waaronder Debike, Pikinslee,

Foetoenakaba, Botopasi, Kambaluwa en Tumaipa, van continue stroom via een uitgebreid

netwerk.

Minister Abiamofo sprak zijn trots uit over deze belangrijke stap in de duurzame ontwikkeling

van het binnenland. “Deze systemen, voorzien van onderhoudscontracten en lokale begeleiding,

vormen een historische stap in de duurzame stroomontwikkeling voor het binnenland,” aldus de

bewindsman. Hij benadrukte dat de regering zich niet beperkt tot stedelijke gebieden, maar juist

streeft naar gelijke basisvoorzieningen voor heel Suriname.

De NH-delegatie, onder leiding van Abiamofo en directeur Energie Valerie Lalji, bezocht ook de

dorpen Dan, Malobi, Kambaloewa en Goejaba om met traditionele gezagsdragers en de

gemeenschappen te praten over hun ervaringen en het belang van verantwoord beheer van de

installaties.

Volgens Lalji zijn meerdere uitbreidingsprojecten reeds in volle gang. De bouw van de Cajana-

cluster en Djoemoe-cluster is gestart en zal tientallen dorpen in Boven-Suriname van 24 uur per

dag stroom voorzien. Daarnaast worden de Sarakreek-cluster, Galibi-cluster en Manlobi-cluster

ontwikkeld om ook andere afgelegen gebieden aan te sluiten op duurzame energiebronnen.

De projecten, die sinds 2022 in uitvoering zijn, kenden aanvankelijk vertraging door financiële

beperkingen, maar boeken nu zichtbare vooruitgang. Met de aansluiting van deze dorpen op

continue elektriciteit wordt niet alleen de leefkwaliteit verbeterd, maar worden ook nieuwe

kansen gecreëerd voor onderwijs, gezondheidszorg en economische ontwikkeling in het

binnenland.