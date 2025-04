Regering denkt over verhoging van studententoelage naar SRD 1000

De regering overweegt het maandelijkse toelagebedrag voor studenten te verhogen naar SRD1000. Voor dit project is een budget van SRD 20 miljoen beschikbaar gesteld, waarvan tot nu toe

ruim SRD 7 miljoen is uitbetaald. Een volledig overzicht van het aantal ingediende aanvragen is

nog niet beschikbaar.

Meer dan 77 procent van de 8500 geregistreerde studenten heeft inmiddels hun SRD 800 toelage

ontvangen. De resterende 23 procent zal uiterlijk op 30 april hun geld ontvangen. Dit maakte

Hakiem Lalmahomed, voorzitter van de Werkgroep Uitvoering Studententoelage SRD 800,

bekend tijdens een persconferentie op het E-gov-kantoor.

Lalmahomed gaf aan dat het aantal geregistreerde studenten inmiddels is opgelopen tot ruim

16.000. De vertraging in uitbetalingen komt voornamelijk door foutieve of onvolledige

registratiegegevens. Dankzij samenwerking met onderwijsinstellingen zijn veel van deze

problemen opgespoord en gecorrigeerd.

“Studenten die nog niet zijn uitbetaald, ontvangen hun toelage eind april alsnog, inclusief

eventuele nabetalingen,” aldus Lalmahomed. Met een Staatsbesluit van 23 april is bepaald dat

ook studenten van particuliere instellingen zoals het Polytechnic College Suriname (PTC),

Unasat en FHR School of Business in aanmerking komen voor de toelage. Daarmee speelt de

regering in op de vraag naar bredere ondersteuning.

Daarnaast zijn gesprekken gevoerd met kantinehouders om digitale betalingen via een app

mogelijk te maken. Ook werkt de overheid samen met Telesur aan het verbeteren van

internetvoorzieningen op scholen. Er is echter nog geen duidelijkheid over hoeveel studenten uit

het binnenland zich hebben geregistreerd.

Lalmahomed gaf verder aan dat na twee maanden uitbetaling een rapport wordt opgesteld. Dit

document wordt aangeboden aan president Chan Santokhi en het ministerie van Onderwijs,

Wetenschap en Cultuur (minOWC). De uitbetaling van de toelage wordt gezien als een

belangrijke stap om studenten financieel te ondersteunen in deze economisch zware tijden.