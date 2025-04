Drugs en munitie: politie arresteert Shailesh ‘Awara’ G. na anonieme tip

Een anonieme tip leidde de politie recentelijk naar de aanhouding van Shailesh ‘Awara’ G. in

Meerzorg, vanwege het bezit van drugs en illegale munitie. De zaak kwam in beweging toen een

informant meldde dat een man in een grijze Toyota Mark X vermoedelijk drugs had afgeleverd

bij een supermarkt. Bij aankomst trof de politie Ariano M. aan, die meerdere zakjes cocaïne bij

zich had. Ariano verklaarde dat hij de drugs voor SRD 1000 had gekocht bij Awara.

Met de hulp van Ariano spoorde de politie Awara op, die samen met zijn medewerker Jewna A.

werd aangetroffen. In Awara’s voertuig werden twee zakjes vermoedelijke cocaïne gevonden, en

bij Jewna werd een afzonderlijk zakje aangetroffen.

Een huiszoeking in de woning van Awara leverde gedroogde marihuana, jachtpatronen, een

fijnweger, 427 transparante ziplockzakjes en een mobiele telefoon op. Alle goederen werden in

beslag genomen.

Tijdens zijn verhoor ontkende Awara dat hij drugs verkocht, maar gaf toe marihuana te

gebruiken. Zijn medewerkers verklaarden echter regelmatig cocaïne bij hem te hebben gekocht,

wat zijn verdediging ondermijnde. Ariano en Jewna werden door het Openbaar Ministerie

vrijgelaten.

Ook tijdens de rechtszitting bleef Awara ontkennen iets te maken te hebben met de gevonden

cocaïne. Over de jachtpatronen verklaarde hij dat deze van zijn broer waren, die naar eigen

zeggen over een vergunning beschikt. De rechter benadrukte de ernst van de feiten en de

negatieve impact van drugshandel op de samenleving, maar hield ook rekening met Awara’s

spijtbetuiging en zijn rol als kostwinner.

Awara werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van tien maanden, waarvan zeven maanden

voorwaardelijk, met een proeftijd van twee jaar. Daarnaast moet hij een geldboete van SRD 2000

betalen. Bij niet-betaling wordt de boete omgezet in een maand hechtenis.