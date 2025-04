Grote stroomstoring legt delen van Spanje en Portugal plat: Overheid sluit cyberaanvalniet uit

Maandag zijn Spanje en Portugal getroffen door een omvangrijke stroomuitval die voor

aanzienlijke ontregeling zorgde in het dagelijks leven. Openbaar vervoer viel stil, verkeerslichten

werkten niet, vluchten liepen vertraging op en zelfs ziekenhuizen kwamen tijdelijk zonder

stroom te zitten.

Volgens de Spaanse netbeheerder Red Eléctrica kan het uren duren voordat de volledige

stroomvoorziening hersteld is. De oorzaak is nog onduidelijk, maar een cyberaanval wordt niet

uitgesloten. Ook kortstondige storingen in delen van Frankrijk zijn gemeld.

In de hoofdsteden Madrid en Lissabon ontstond verkeerschaos doordat stoplichten uitvielen.

Honderden mensen verzamelden zich voor kantoorgebouwen in Madrid, waar ook extra politie-

inzet zichtbaar was. Metro’s kwamen stil te staan en liften werkten niet, waardoor mensen op

meerdere plekken vast kwamen te zitten.

De Spaanse premier Pedro Sánchez bracht een bezoek aan het controlecentrum van Red Eléctrica

en benadrukte dat de regering alles in het werk stelt om de oorzaak van de storing te achterhalen.

In Spanje werd een crisiscomité gevormd om de situatie te coördineren.

Ook sportevenementen ondervonden hinder. In Madrid werd een wedstrijd op het tennistoernooi

Madrid Open onderbroken toen het scorebord en andere systemen uitvielen. De spelers moesten

het veld verlaten.

De Europese Commissie houdt nauw contact met de nationale autoriteiten en met ENTSO-E, het

Europese netwerk van transmissiesysteembeheerders, om de precieze oorzaak te achterhalen.

Luchthavens zoals die van Porto, Faro en Lissabon schakelden noodaggregaten in om essentiële

diensten draaiende te houden. Volgens luchthavenbeheerders zijn de gevolgen tot nu toe beperkt

gebleven op de Azoren en Madeira.

Stroomstoringen van deze omvang zijn zeldzaam in Europa. De laatste grote uitval dateert van

2003, toen een technische storing bij een waterkrachtcentrale in Zwitserland leidde tot een black-

out in heel Italië.

Burgemeester José Luis Martínez-Almeida van Madrid riep inwoners via sociale media op om

verplaatsingen te beperken en zoveel mogelijk op hun huidige locatie te blijven. In de stad waren

het geluid van sirenes en het gezoem van overvliegende helikopters continu hoorbaar.