SLM past tijdelijk vluchtschema aan wegens onderhoud aan toestel

De Surinaamse Luchtvaart Maatschappij (SLM) heeft aangekondigd dat haar regionale vluchten

voorlopig worden uitgevoerd met slechts één Boeing B737-800. Deze tijdelijke maatregel is het

gevolg van gepland en noodzakelijk onderhoud aan een tweede toestel, dat tijdelijk buiten dienst

is gesteld.

Het onderhoud is cruciaal om te blijven voldoen aan de internationale standaarden op het gebied

van luchtvaartveiligheid. De luchtvaartmaatschappij benadrukt dat veiligheid van passagiers en

bemanning altijd vooropstaat bij haar operaties.

Door de gewijzigde vlootcapaciteit is het regionale vluchtschema aangepast. De SLM vraagt

reizigers om goed op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen in vertrektijden en

aankomsturen. Deze informatie wordt tijdig verstrekt via e-mail of via de aangesloten

reisagenten.

Passagiers wordt geadviseerd hun contactgegevens na te kijken en zo nodig bij te werken via de

officiële website van de SLM of de FlySLM-app, om steeds de juiste reisinformatie te

ontvangen.

Tot slot bedankt de SLM haar klanten voor hun begrip en geduld, en verzekert zij dat er actief

wordt gewerkt aan tijdelijke oplossingen, waaronder het inzetten van vervangende capaciteit, om

de reguliere dienstverlening zo spoedig mogelijk te hervatten.