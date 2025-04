Grote geldroof bij woning aan Coesewijnestraat: inbrekers slaan ’s nachts toe

In de late nachtelijke uren is ingebroken in een pand aan de Coesewijnestraat, waarbij een

enorme geldsom werd buitgemaakt. De benedenverdieping van het gebouw fungeert als

drugstore, terwijl de bovenverdieping als woonruimte wordt gebruikt.

De dieven gingen ervandoor met een aanzienlijke buit: zo’n 200.000 euro, 25.000 Amerikaanse

dollar en 3 miljoen Surinaamse dollar. Ook het opslagapparaat van het

beveiligingscamerasysteem werd meegenomen. De 41-jarige eigenaar, B.G., was op het moment

van de inbraak niet aanwezig.

Volgens voorlopige bevindingen van het onderzoeksteam hebben de daders zich via het achtererf

toegang verschaft. Zij klommen op een afdakje en wisten een raam open te breken om het pand

binnen te dringen. Eenmaal binnen trapten ze meerdere slaapkamerdeuren in. In een van de

kamers vonden zij een kluis, die zij ter plaatse openbraken.

De politie onderzoekt de zaak en roept eventuele getuigen of mensen met bruikbare informatie

op om zich te melden.