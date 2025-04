VLS oneens met vonnis Hof van Justitie: “Politieke torpedo treft onze partij”

De Volkspartij Leefbaar Suriname (VLS) reageert fel op het recente vonnis van het Hof van Justitie (HvJ) in hoger beroep. Volgens politiek leider Robert Vishnudatt is zijn partij “politiek getorpedeerd”, zo laat hij weten aan Starnieuws. Hij stelt dat rechters eerder de indruk wekten dat er nog ruimte was om fouten te herstellen, maar dat het HvJ uiteindelijk anders heeft geoordeeld.

Het HvJ heeft geoordeeld dat de kandidatenlijsten op ressortraadniveau, ingediend door VLS in Paramaribo, Saramacca, Wanica, Nickerie en Sipaliwini, ten onrechte ongeldig zijn verklaard. Dit oordeel baseert het Hof op artikel 55 lid 1 van de Kiesregeling. Toch wees het HvJ de vorderingen van VLS af, uit zorg dat een hernieuwde procedure de verkiezingsplanning voor 25 mei 2025 in gevaar zou kunnen brengen.

Volgens het Hof moest uiterlijk op 20 april 2025 duidelijkheid bestaan over alle lopende rechtszaken om de verkiezingen niet te verstoren. Een nieuwe kandidaatstellingsprocedure zou de datum van de verkiezingen in het gedrang brengen. Het HvJ vond daarom dat het collectieve belang van een tijdige verkiezing zwaarder woog dan het individuele belang van VLS.

In totaal hebben zich 14 partijen geregistreerd voor de verkiezingen. Het Hof benadrukte dat uitstel niet alleen zou leiden tot politieke spanningen en constitutionele problemen, maar ook het vertrouwen in de democratie en de economie zou kunnen schaden.

Hoewel VLS grotendeels in het gelijk werd gesteld omtrent de onterechte ongeldigverklaring van de lijsten, bevestigde het HvJ het eerdere vonnis van de kantonrechter. Wel werden de gronden aangevuld, en moesten het Centraal Hoofdstembureau (CHS) en co. de proceskosten van VLS vergoeden: SRD 30.680 aan verschotten en SRD 15.000 aan gemachtigdensalaris.

De uitspraak werd gedaan door hofleden Ingrid Chhangur-Lachitjaran (fungerend-president), Siegline Wijnhard en Alida Johanns tijdens de zitting van 23 april 2025.



Vishnudatt betwist de redenering van het Hof dat de verkiezingsagenda in gevaar kan komen, niet noodzakelijkerwijs moet komen. Volgens hem zijn de lijsten technisch gezien nog beschikbaar in het systeem en zou hun opname op de specimens eenvoudig te realiseren zijn geweest. Hij vraagt zich hardop af welke stappen het Onafhankelijk Kiesbureau nu zal zetten.

De vonnissen in de hoger beroepszaken van de partijen A20 en De Nieuwe Leeuw zijn momenteel nog niet openbaar gemaakt.