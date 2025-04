Dominicaanse Republiek deporteert meer dan 130 Haïtiaanse vrouwen en kinderen in nieuwe campagne tegen illegale migratie

Op de eerste dag van een nieuwe campagne tegen illegale migranten heeft de Dominicaanse Republiek meer dan 130 Haïtiaanse vrouwen en kinderen gedeporteerd. Volgens de autoriteiten ging het maandag om 48 zwangere vrouwen, 39 recent bevallen moeders en 48 kinderen.

Deze actie maakt deel uit van vijftien maatregelen die president Luis Abinader onlangs aankondigde om de instroom van illegale migranten te beperken. De Dominicaanse Republiek deelt het eiland Hispaniola met buurland Haïti, waaruit veel mensen vluchten vanwege het extreme bendegeweld.

Hoewel de Dominicaanse immigratiedienst benadrukt dat de gedeporteerden “met waardigheid” zijn behandeld — inclusief maaltijden en comfortabele vervoeropties zoals bussen met airconditioning en sanitaire voorzieningen — is er stevige kritiek geuit. De gedeporteerde vrouwen en kinderen werden eerst naar een detentiecentrum gebracht, waar hun biometrische gegevens en vingerafdrukken werden geregistreerd, voordat ze via de grensovergang Elías Piña aan de Haïtiaanse autoriteiten werden overgedragen.

Het Dominicaanse College van Artsen veroordeelde de deportaties als “onmenselijk”, en waarschuwde dat het controleren van migratiestatus in ziekenhuizen ongedocumenteerde migranten zou kunnen ontmoedigen om medische hulp te zoeken, zelfs bij noodsituaties.

In de Dominicaanse Republiek wonen naar schatting zo’n half miljoen Haïtianen, op een totale bevolking van 11 miljoen. Onderzoek wijst uit dat vorig jaar bijna 33.000 Haïtiaanse vrouwen in Dominicaanse ziekenhuizen bevielen. Veel burgers maken zich zorgen over de druk die deze situatie legt op publieke diensten zoals de gezondheidszorg.

President Abinader verdedigde het strengere beleid door te stellen dat de “vrijgevigheid van zijn land niet misbruikt mag worden”. Hij kondigde aan dat ziekenhuizen voortaan de identiteit, werkstatus en woonplaats van patiënten zullen moeten verifiëren. Personen zonder geldige documenten zullen na behandeling worden uitgezet.

Volgens het Franse persbureau AFP heeft de Dominicaanse Republiek in de eerste drie maanden van dit jaar al meer dan 80.000 mensen teruggestuurd naar Haïti.

Mensenrechtenorganisaties hebben scherpe kritiek op de aanpak en noemen deze “wreed”. De situatie in Haïti blijft ondertussen uiterst ernstig: in 2024 kwamen daar meer dan 5.600 mensen om het leven door bendegeweld en talloze ziekenhuizen werden gesloten nadat ze onder vuur kwamen te liggen.

De speciale VN-gezant voor Haïti, María Isabel Salvador, waarschuwde recent dat het geweld zo ernstig is geworden dat het land een “point of no return” nadert.