Zonne-energie brengt 24-uurs stroom naar dorpen in Boven-Suriname

De energievoorziening in het Boven-Surinamegebied krijgt een flinke impuls. Dankzij duurzame

investeringen beschikken de dorpen inmiddels over 24 uur per dag stroom. Na de ingebruikname

van zonne-energiecentrales in onder meer Jaw Jaw en Kajapaati, staan ook de dorpen Pambooko,

Gengeston, Lispansi, Amakkakondre, Adawai en Botopasi op de planning voor soortgelijke

installaties.

Deze ontwikkeling maakt deel uit van het EU/CIF-project, gefinancierd door de Europese Unie

en de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank. In het dorp Jaw Jaw werd deze week een nieuwe

zonnecentrale officieel geopend. Voor het eerst in de geschiedenis kunnen de bewoners daar dag

en nacht beschikken over elektriciteit. De opening werd verricht door president Chan Santokhi,

vicepresident Ronnie Brunswijk en minister van Natuurlijke Hulpbronnen, David Abiamofo.

Kapitein Stefanus Edelsteen sprak namens de gemeenschap zijn dankbaarheid uit. “Hier is

jarenlang op gewacht. We zijn blij dat dit moment eindelijk is aangebroken.” President Santokhi

gaf tijdens de ceremonie aan dat de regering zich inzet voor structurele ontwikkeling van het

binnenland. “We bouwen niet met het oog op de verkiezingen, maar op een betere toekomst voor

Suriname,” aldus het staatshoofd. Hij herinnerde eraan dat de eerste stappen al in 2022 zijn

gezet, maar dat het project door financiële beperkingen vertraging opliep. “Nu de economie

herstellende is, kunnen we vaart maken.”

Vicepresident Brunswijk benadrukte dat de dorpen in het verleden afhankelijk waren van

dieselgeneratoren. “Deze regering komt haar beloften na. Tot het einde van de rit blijven we

werken aan verbetering van het binnenland – van Marowijne tot Sipaliwini,” verzekerde hij.

Minister Abiamofo onderstreepte dat de inzet van de regering verder reikt dan alleen de

hoofdstad. “We zetten ons in voor toegang tot basisvoorzieningen zoals stroom en schoon water

– voor alle Surinamers.”

Volgens de Communicatiedienst Suriname zijn de nieuwe installaties hybride systemen,

bestaande uit zonnepanelen met batterijen voor gebruik in de avonduren. Indien nodig kunnen

ook generatoren worden ingezet. Het onderhoud is geregeld via contracten, en er is lokale

begeleiding voorzien. “Het beheer zal uiteindelijk volledig in handen zijn van de

dorpsgemeenschappen,” verklaarde Abiamofo.

Leo Brunswijk, directeur van de Energiebedrijven Suriname, riep de bewoners op om

verantwoordelijk om te gaan met de nieuwe faciliteiten. “Als er iets misgaat, zit het hele dorp

zonder elektriciteit. Let op elkaar en zorg dat kinderen uit de buurt blijven van de installaties,”

was zijn dringende boodschap.