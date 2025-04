Social Workers bezoeken Coronie om jongeren te ondersteunen bij dringende maatschappelijke uitdagingen

Een groep social workers heeft een bezoek gebracht aan het district Coronie om urgente sociaal-

maatschappelijke kwesties aan te pakken. Tijdens deze missie kwamen onderwerpen als suïcide,

seksueel overdraagbare aandoeningen (soa’s, waaronder hiv) en middelenmisbruik aan bod –

problemen die een grote impact hebben op het leven van jongeren in het gebied.

In reactie op een noodkreet uit het district stelde de Vereniging van Sociaal Werkers in Suriname

(VSWS) een multidisciplinair team samen, bestaande uit professionals uit verschillende sectoren

zoals onderwijs, gezondheidszorg, juridische ondersteuning en ngo’s. Deze samenwerking

benadrukt de kracht van collectieve actie: door krachten te bundelen, kan er echt verandering

worden gebracht.

De bewustmakingssessies vonden plaats op mulo- en lbo-niveau, maar ook leerlingen van de

vijfde en zesde klas werden betrokken. Door middel van interactieve methoden zoals

gesprekken, creatieve opdrachten en toegankelijke presentaties, kregen de jongeren niet alleen

informatie, maar ook praktische handvatten om om te gaan met groepsdruk, angst, onzekerheid

en risicogedrag.

Hoewel deze sessie slechts een eerste stap is, is de roep om structurele begeleiding luid en

duidelijk. De VSWS benadrukt het belang van samenwerking met lokale gemeenschappen.

“We willen deze sessies voortzetten, maar steeds meer in samenwerking met de lokale bevolking,

zodat zij op hun eigen tempo en met hun eigen kracht de jeugd blijvend kunnen sterken,” zegt

coördinator Norville Plet-Burleson.

De VSWS is vastbesloten dit initiatief voort te zetten en roept andere organisaties, instellingen en

individuen op om zich aan te sluiten. Samen kunnen we werken aan een sterker en hoopvolle

toekomst voor onze jongeren. De vereniging wil samen met lokale hulpverleners mogelijkheden

verkennen om continuïteit te waarborgen in dit belangrijke initiatief.